Hemmingen

Über die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) wird in vielen Kommunen kontrovers diskutiert. Jetzt kündigt sich dies auch für Hemmingen an. Die DUH hatte zunächst im Juni beantragt, die Satzung schon 2022 abzuschaffen. Die Verwaltung sollte Vorschläge für den finanziellen Ausgleich im Haushalt erarbeiten. Der DUH-Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje teilt jetzt allerdings mit, dass der Antrag zurückgezogen wurde. „Eine der Sache angemessene Diskussion wäre in den noch verbleibenden Monaten dieses Jahres nicht mehr möglich. Zumal der Rat der Stadt auch noch neu gewählt wird“, sagt Hatje.

Neuer Antrag nach Wahl

Der DUH-Fraktionsvorsitzende kündigt aber zugleich an, dass der Antrag nach der Kommunalwahl erneut vorgelegt werden soll. „Unter der Voraussetzung, dass wir wieder in den Rat gewählt werden, schlagen wir dann die Abschaffung der Strabs für 2023 vor“, sagt Hatje.

In der Strabs ist geregelt, dass bei einer Grundsanierung einer Straße die jeweiligen Anwohner an den Kosten beteiligt werden. Das können bis zu fünfstellige Beträge sein. In Pattensen muss ein Anwohner sogar 129.000 Euro zahlen. Der Rat der Stadt Pattensen hatte die Strabs zwar abgesetzt, doch die zuständige Kommunalaufsicht der Region Hannover hatte die Entscheidung abgelehnt. Die Stadt will jetzt gegen den Bescheid der Kommunalaufsicht Klage einreichen.

Laatzen befindet sich wegen der Strabs bereit in einer juristischen Auseinandersetzung mit der Region Hannover. Der Absetzung der Strabs in Wennigsen wurde hingegen zugestimmt. Dort hatte der Rat zur Kompensierung die Grundsteuer erhoben.

Viele Politiker sehen Absetzung der Strabs kritisch

Die Fraktionsvorsitzenden der aktuellen Ratsperiode sehen eine Absetzung der Strabs auch eher kritisch. „Um die Strabs absetzen zu können, benötigt die Stadt einen ausgeglichenen und nicht defizitären Haushalt. Davon sind wir weit entfernt“, sagt Jens Beismann (SPD). Sollte der finanzielle Ausgleich nicht durch eine Steuererhöhung erreicht werden können, müsse an anderer Stelle gespart werden, wie zum Beispiel dem Büntebad oder Sportstätten. „Ich rate dazu, zunächst einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und dann erneut über das Thema zu sprechen“, sagt Beismann.

Auch die SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schröder vermutet, dass die Kommunalaufsicht eine Absetzung der Strabs wegen des defizitären Haushalts der Stadt nicht akzeptieren wird. „Wenn wir weiter Beiträge erheben, ist für mich wichtig, dass soziale Härten vermieden werden. Für die Beiträge sollten langfristige Ratenzahlungen und zinslose Darlehen möglich sein“, sagt sie.

Möglicherweise muss die Grundsteuer drastisch erhöht werden

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze sagt, dass seine Partei eher auf einen dauerhaft guten Zustand der Straßen in der Stadt setzt. „Wenn diese regelmäßig ausgebessert werden, können wir grundhafte Sanierungen vermeiden. Das klappt seit Jahren ganz gut“, sagt er. Die allgemeinen Oberflächensanierungen fallen unter die allgemeine Straßenunterhaltung und sind nicht beitragspflichtig. Auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Dingeldey ist skeptisch. „Wenn die Strabs abgeschafft werden soll, muss auch ehrlich gesagt werden, womit die ausfallenden Beiträge kompensiert werden. Möglicherweise muss die Grundsteuer bis zu 20 Prozent erhöht werden“, sagt er.

Der Bürgermeisterkandidat der Bündnisgrünen, Jürgen Grambeck, hat ebenso Bedenken. „Es ist kaum vorstellbar, dass wir bis 2023 eine Möglichkeit finden, den Haushalt auszugleichen und dann auch noch die entfallenden Strabs-Beiträge zu kompensieren“, sagt er. Gleichzeitig weist auch er darauf hin, dass durch eine Absetzung der Strabs mit einer Erhöhung der Grundsteuer vor allem die Mieter belastet werden. Die Fraktion der Bündnisgrünen hat über das Thema noch nicht gesprochen. „Deshalb kann ich dazu nichts sagen“ teilt der Vorsitzende Joachim Steinmetz mit. Der parteilose Bürgermeisterkandidat Veikko Harder war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Stadtverwaltung wartet auf Richtungsentscheidung der Politik

Verwaltungsmitarbeiter Thomas Dietmar teilt auf Anfrage mit, dass die Stadtverwaltung bisher noch kein Rechenmodell zu dem Thema erstellt hat. „Zunächst muss die Politik eine Richtung vorgeben“, sagt er. Dietmar stimmt Konze zu, dass es in den vergangenen Jahren vor allem Oberflächensanierungen gegeben habe, die nicht beitragspflichtig waren. Zwei Ausnahmen gab es: Für die Erneuerung der Straßenlaternen hat die Stadtverwaltung auf Grundlage der Strabs in mehr als 5.000 Haushalten insgesamt mehr als 400.000 Euro eingezogen. Insgesamt hat das Projekt mehr als eine Million Euro gekostet.

Weiterhin gab es bei der Dorferneuerung in Ohlendorf grundhafte Straßensanierungen. „Das haben wir allerdings mit den Anwohnern abgesprochen. Die sagten mehrheitlich, dass sie neue Straßen wollen und dafür auch bezahlen werden“, erläutert Dietmar. In den nächsten Jahren steht die Erneuerung des Stadtkerns in Arnum an. Diese wird allerdings mit einem Stadtsanierungsprogramm umgesetzt, für das keine Gebühren für Straßensanierungen erhoben werden. Allerdings muss ein Beitrag für die Wertsteigerung der Grundstücke gezahlt werden.

Von Tobias Lehmann