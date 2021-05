Hemmingen-Westerfeld

Eine besondere Wohnbauform in Hemmingen soll erhalten bleiben: das Kaffeemühlenhaus. Dafür setzen sich die Unabhängigen Hemminger (DUH) ein und lehnen deshalb den geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses an der B 3-alt/Ecke Reinekestraße in Hemmingen-Westerfeld ab. Denn dafür müsste das Kaffeemühlenhaus weichen: eine zweistöckige und fast 90 Jahre alte Stadtvilla. Doch zu spät: Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss hat dem Vernehmen nach in seiner jüngsten Sitzung den Neubau mehrheitlich befürwortet. Nur die DUH stimmte dagegen. Der Rat, so ist es geplant, wird sich nicht mehr mit dem Bauprojekt befassen.

Wie DUH-Ratsfrau Barbara Wojtzcak im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert, verdanken die würfelartigen Kaffeemühlenhäuser, meist zwischen 1880 und 1930 errichtet, ihren Namen der speziellen Dachform: Sie haben ein Walmdach, aus dem mittig der Schornstein herausguckt – und ähneln damit entfernt einer Kaffeemühle. Der geplante Neubau „zerfranst das Erscheinungsbild in Hemmingen-Westerfeld“, kritisiert Wojtzcak. Ihr Vorschlag: das bestehende Gebäude sanieren und auf dem vergleichsweise großen Grundstück ein zweites Haus daneben bauen.

DUH: Statt Neubau Kaffeemühlenhaus erhalten

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) zufolge bedarf es eines Bebauungsplans, in dem festgeschrieben ist, dass Kaffeemühlenhäuser zu erhalten sind. Einen solchen gibt es aber für das Gebiet nicht. Baurechtlich spreche nichts gegen den Neubau. Deswegen müsse die Stadt, wie es im Amtsdeutsch heißt, ihr Einvernehmen herstellen, also ihr Einverständnis zu dem Bauvorhaben erteilen.

Dieses Haus an der Göttinger Landstraße soll einem Neubau weichen. Quelle: Tobias Lehmann

Das Gebäude auf dem etwa 1300 Quadratmeter großen Areal an der Göttinger Landstraße 35 besteht aus einem zur Straße gelegenen Haupthaus und einem kleinen Anbau hinten, der früher als Backhaus genutzt wurde. Ab 1985 diente er als Wohnhaus.

Neues Wohnhaus an Göttinger Landstraße 35 geplant

DUH-Fraktionschef Wolf Hatje sagt: „Die Kaffeemühlenhäuser haben eine historische Bedeutung für Hemmingen, denn sie sind der neuere Ursprung.“ Mit dem Neubau werde sich das Bild von Hemmingen verändern. Auch für Hatje steht fest: „Der passt da nicht hin.“

Ein Bauherr will 15 Mietwohnungen an der Göttinger Landstraße 35 errichten, ebenso eine Tiefgarage mit Zufahrt von der Reinekestraße aus, und hat für die Pläne das Büro BBU.Projekt aus Hannover beauftragt. Die barrierefreien Wohnungen, über einen Lift erreichbar, sollen zwischen 60 und 125 Quadratmeter groß sein. Das neue Haus mit drei Stockwerken soll aus zwei Gebäudeteilen mit Satteldach bestehen, die durch einen Trakt verbunden sind.

So sieht das Wohnhaus in der Simulation mit Blick von der Reinekestraße aus. Quelle: BBU.Projekt Architekten

In einer Vorlage für die Ratsausschüsse weist die Verwaltung zwar darauf hin, dass das neue Gebäude „moderner“ als die Häuser in der Nachbarschaft sein werde. Es komme aber beim Betrachten des Ortsbildes nicht „auf eine Übereinstimmung einzelner Merkmale mit der vorhandenen Bebauung an, sondern ob ein Gesamtbild, das durch unterschiedliche Elemente geprägt sein kann, gestört wird“.

Geschichtspfad führt zu Kaffeemühlenhaus

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Seelze, wo ein Kaffeemühlenhaus saniert wurde. Das würdigte die Niedersächsische Sparkassenstiftung mit dem Preis für Denkmalpflege 2014. Oder ein Blick in die Nähe von München: In der Kleinstadt Penzberg gibt es einen Geschichtspfad. Eine Station mit einer Informationstafel ist den Kaffeemühlenhäusern gewidmet. Im Internet gibt es viele weitere Beispiele, aber auch kritische Stimmen: Die Sanierung ist oft aufwendig und teuer und ein quadratischer Grundriss heutzutage nicht mehr jedermanns Sache.

Von Andreas Zimmer