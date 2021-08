Hemmingen

Das Land setzt die Sanierung der Landesstraße 389 fort. Der Abschnitt zwischen der Wilkenburger Spinne und der Pferdeampel in Wilkenburg wird ab Donnerstag, 26. August, bis voraussichtlich Ende November voll gesperrt. „Ich hoffe, dass wir es in der Zeit schaffen und keine Überraschungen erleben. Auch die Witterung spielt eine Rolle“, sagt der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Friedhelm Fischer. Im Abschnitt zwischen dem Parkplatz an der Wülfeler Straße und der sogenannten Pferdeampel in Wilkenburg werden sowohl die Fahrbahn als auch der Radweg erneuert.

Abschnitt von Wilkenburg bis Arnum soll 2022 saniert werden

Die L389 soll in den nächsten Jahren auf der gesamten Länge erneuert werden. In Hemmingen führt die Straße durch Wilkenburg, Arnum, Ohlendorf und Hiddestorf. Die Sanierung des Abschnitts zwischen Wilkenburg und Arnum ist für 2022 geplant. „Versprechen kann ich das aber noch nicht. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab“, sagt Fischer. So ist das Projekt zwar für den Haushalt 2022 angemeldet, aber noch nicht genehmigt. „Zudem muss die Sanierung von uns auch betreut werden. Und personell sieht es zurzeit recht dünn aus“, sagt Fischer.

Innerorts soll entlang der L389 in Wilkenburg unter anderem ein mit einem Hochbord gesicherter Weg eingerichtet werden. Auch Radfahrer sollen dort fahren dürfen. Für die Sanierung des Straßenabschnitts in Arnum gehen die Vorstellungen von Land und Stadt zurzeit noch auseinander. Dabei geht es unter anderem um Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn.

Umleitungen für die jetzt geplante Vollsperrung sind ausgeschildert. Der bisher noch gesperrte Abschnitt zwischen Wülfel und der Wilkenburger Spinne wird wieder freigegeben. Das Land bittet die Verkehrsteilnehmer aus Wilkenburg, die Göttinger Straße von Arnum nach Hemmingen-Westerfeld zu nehmen und von dort über die Weetzener Landstraße auf die L389 in Richtung Wülfel oder Laatzen zu fahren. Die Verkehrsteilnehmer aus Hannover werden gebeten, rechtzeitig auf den Südschnellweg oder den Messeschnellweg auszuweichen. Die Erreichbarkeit durch Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst ist jederzeit gegeben.

Regiobus kündigt Umleitungen wegen der Vollsperrung an

Regiobus kündigt die Umleitung der Linien 365 und 367 ebenfalls ab Donnerstag, 26. August, an. Für die zwischen Hannover und Pattensen fahrende Linie 365 entfallen die Haltestellen Harkenbleck/Im Häge und Arnum/Harkenblecker Weg in beide Fahrtrichtungen. An der Haltestelle Hemmingen/Kapellenweg entfällt die Fahrtrichtung Wallensteinstraße.

Als Ersatz für die Haltestelle Harkenbleck/Im Häge dient die Haltestelle Harkenbleck/Hallerskamp. Für die Haltestelle Arnum/Harkenblecker Weg wird auf die Haltestelle Arnum/Wilkenburger Straße verwiesen. Für die Haltestelle Hemmingen/Kapellenweg wird eine Ersatzhaltestelle an der Dorfstraße in Höhe des Dachdeckerbetriebs eingerichtet.

Die Haltestellen Wilkenburg und Arnum/Wilkenburger Straße werden im Fahrtverlauf in umgekehrter Reihenfolge angefahren. Zusätzlich wird die Haltestelle Wilkenburg in beide Fahrtrichtungen nur an dem Haltepunkt in Fahrtrichtung Pattensen bedient. Die nur an Schultagen verkehrende Linie 367 zwischen Arnum und Wilkenburg bedient die Haltestelle Wilkenburg in beiden Fahrtrichtungen nur an dem Haltepunkt in Fahrtrichtung Arnum.

Von Tobias Lehmann