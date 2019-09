Arnum

Die Tage, an denen der Hohe Holzweg in Arnum eine Sackgasse ist, sind gezählt. Die etwa einen Kilometer lange Straße ist bald einer der wichtigsten Zubringer im Hemminger Stadtgebiet für die B3-neu. Die Umgehungsstraße soll im Frühjahr 2020 für den Verkehr freigegeben werden.

Die Mehrheit der Anlieger hat sich dagegen entschieden, dass der Hohe Holzweg ausgebaut und umgestaltet wird. Sie bevorzugen die einfache Variante: Eine neue Fahrbahnschicht soll reichen, hinzu kommen wechselseitige Halteverbote.

Der Hohe Holzweg wird saniert

Das soll laut Stadtverwaltung innerhalb von zwei Wochen im Zeitraum von Oktober 2019 bis Mai 2020 erledigt werden. So geht es aus ihrem Konzept hervor. Es enthält die Ergebnisse einer Begehung im November 2018 mit etwa 35 Teilnehmern. Darin wird der Hohe Holzweg in zwei Abschnitte unterteilt. Auf der gesamten Strecke soll es bei Tempo 30 bleiben.

Von der heutigen B3 bis zur Einmündung Beethovenstraße:

– Die bestehenden und zeitlich befristeten Halteverbotszonen für Lastwagen bleiben.

– Der Abschnitt soll für Radfahrer sicherer werden. Die Verwaltung plant deshalb, den Bereich zur Einmündung Beethovenstraße rot zu markieren und Fahrrad-Piktogramme aufzutragen. Auch vor der Ampel zur heutigen B3 soll eine Fläche rot markiert werden: als sogenannte Aufstellfläche für Radfahrer. Dort sollen Pedaltreter an der roten Ampel vor anderen Fahrzeugen gefahrlos warten können. Für eigene Radfahrstreifen oder Schutzstreifen sei die Straße zu schmal, erläutert die Verwaltung.

Von der Einmündung Beethovenstraße bis zur B-3-Ortsumgehung:

– Die bestehenden Halteverbote und Sperrflächen werden aufgelöst. Künftig soll es drei wechselseitige Halteverbotszonen geben.

– Einige Anlieger fordern eine Wendemöglichkeit für Lastwagen, doch die Verwaltung verweist auf die hohen Kosten, darunter den Grunderwerb. Lastwagen können gegebenenfalls am „großzügig dimensionierten Knoten mit der Beethovenstraße“ wenden oder an einem eventuellen Kreisel an der heutigen B3/Einmündung Hoher Holzweg. Der Nachteil dieser Lösung: Im östlichen Abschnitt des Hohen Holzweges gibt es mehr Wohnhäuser als Firmen, die Bewohner würden entsprechend gestört.

Ausschuss diskutiert über den Hohen Holzweg

Die Anlieger befürworten die einfache Variante unter anderem deswegen, weil sie erst einmal abwarten möchten, wie sich die Verkehrssituation auf dem neuen Zubringer entwickelt. Dem Vernehmen nach wollen sie aber auch keine Straßenausbaubeiträge zahlen. Bei einer Anliegerversammlung im Mai 2018 hatte ein Planungsbüro vier Varianten vorgestellt. Nach deren Angaben sind täglich bis zu 2600 Fahrzeuge auf dem Hohen Holzweg unterwegs, darunter viele Lastwagen. Die Sackgasse endete bisher an einem Feldweg mit Pferdekoppel.

Die Verwaltung stellt ihr Konzept am Mittwoch, 4. September, öffentlich vor. Die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Der Ausschuss diskutiert auch über ein weiteres Thema: die Besucherstatistiken im Büntebad und in der Büntesauna in Hemmingen-Westerfeld.

Lesen Sie auch:

So haben sich die Anlieger in einer Versammlung 2018 geäußert

Städtebauförderung: Das sind die Ideen für das neue Arnum

Hemmingen diskutiert über den Verkehrsplan 2030

Von Andreas Zimmer