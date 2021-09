Hemmingen

So viel los war in Hemmingen im ganzen Jahr nicht: Das erste Wochenende im September bietet eine Fülle von Veranstaltungen und fast alle unter freiem Himmel.

Konzert: Die Gruppe Nanos mit dem Bassisten und Bürgermeister Claus Schacht spielt am Freitag, 3. September, auf dem Arnumer Freibadgelände. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Förderverein Freibadinitiative Arnum freut sich über Spenden. Die Einnahmen aus dem Getränke- und Speisenverkauf kommen vollständig dem Freibad zugute, teilt der Verein mit.

Konzert: Alix Dudel gibt am Freitag, 3. September, 18 Uhr, auf Einladung des Hemminger Kulturzentrums bauhof ein Konzert im Park der Sinne. Sie interpretiert unter anderem Stücke von Hildegard Knef, Greta Keller und Kate Kühl. Begleitet wird Dudel von dem Gitarristen Sebastian Albert. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Tickets gibt es im Internet auf bauhofkultur.de.

Festival „Kommraus“: Das Freiluftfestival im Ricklinger Bad am Kneippweg 25 nahe der Hemminger Stadtgrenze, geht weiter. Das ist das Programm am Wochenende: Freitag, 3. September, 19 Uhr, Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Sonnabend, 4. September, 15.30 – 21.30 Uhr, „Blick über Beckenrand“ mit Musik von Joy Bogat (16.30 Uhr), Beiträgen von Young Amnesty (17.45 Uhr), Musik von Noam Bar (18.30 Uhr) und Musik von Alex Mayr (20 Uhr). Sonntag, 5. September, ab 14.30 Uhr, Queerfeministisches Festival. Tickets und Preisinformationen gibt es im Internet auf kommraus-hannover.de.

Weitere Veranstaltungstipps

Vortrag: Wer mehr über römische Legionäre zur Zeit des Tiberius wissen möchte, kommt am Sonnabend, 4. September, 14 Uhr, zum früheren Römerlager in Wilkenburg. Zu dem Vortrag von Malte Seils laden die Römer AG Leine und die Augustus-Gesellschaft ein. Seils will Kleidung, Waffen und Ausrüstung anhand von Funden, Bild- und Textquellen und in Rekonstruktion vorstellen, so dass die Zuschauer in Wilkenburg einen authentischen Eindruck von den Menschen bekommen, die sich vor rund 2000 Jahren im heutigen Hemmingen aufhielten. Der Eintritt ist frei. Mitglieder und Gäste finden sich am Infocenter am Ende der Straße Dicken Riede ein.

Wegen Corona müssen die Gäste mindestens 1,5 Meter Abstand halten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre persönlichen Daten in eine Liste eintragen. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass Gäste ihre Autos nicht vor den Kleingärten parken sollten, sondern zum Beispiel auf dem Parkplatz beim Friedhof an der Wilkenburger Straße. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß durch die Gartenkolonie. Fahrräder können am Infocenter abgestellt werden.

Kulturroute und Entdeckertag: Von Führungen über Konzerte bis zur Oldtimerschau - am Regionsentdeckertag am Sonntag, 5. September, in Hemmingen und auf der Hemminger Kulturroute an diesem Tag gibt es viel zu sehen und zu erleben. Das gesamte Programm gibt es im Internet auf haz.de/hemmingen.

Der Hundeschwimmtag Arnum kommt bei den Tieren und ihren Besitzern gut an. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Hundeschwimmen: Im Freibad Arnum endet zwar die Saison, aber zum Abschluss bietet die gemeinnützige Bäder GmbH wie in den Vorjahren ein Hundeschwimmen an. Am Sonntag, 5. September, zwischen 14 und 19 Uhr dürfen die Vierbeiner ins Nichtschwimmerbecken – und ihre Besitzer natürlich auch. Zu zahlen sind 50 Cent pro Pfote und Fuß.

Von Andreas Zimmer