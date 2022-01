Hemmingen

Von der Anschaffung von Defibrillatoren über das Instandsetzen des Sportplatzes bis zur Umstellung auf LED-Beleuchtung: Hemmingens Sportvereine haben 2022 viel vor. Etliche Projekte können sie aber nicht allein stemmen, sondern sind auf Zuschüsse unter anderem der Stadt angewiesen.

Das plant der SV Wilkenburg

SV Wilkenburg: Die Vorhaben des fast 100 Jahre alten Vereins mit rund 400 Mitgliedern erstrecken sich bis ins Jahr 2024. Die Sportlergemeinschaft überschreibt sie mit „Wilkenburger Weg“. Mit einem breiten Angebot soll für die ganze Familie etwas dabei sein. Der SV möchte im Hinblick auf nachhaltiges und klimaschonendes Handeln in der Region Hannover zum „Leuchtturm-Verein“, wie er es nennt, werden. „Step by step möchten wir mit Hilfe von Eigenleistungen, Unterstützern und Förderungen unseren Energiebedarf deutlich um über 50 Prozent senken“, erläutert Vorstandsmitglied Andreas Heine. Einige Projekte haben bereits begonnen. So haben Mitglieder zum Beispiel die Halle komplett gereinigt und gestrichen.

Für 2022 erhofft sich der SV einen Zuschuss der Stadt in Höhe von etwa 16.500 Euro, um die Beleuchtung auf dem Fußballplatz und in der Sporthalle auf LED-Technik umzustellen. Die Gesamtkosten gibt der Verein mit etwa 55.000 Euro an. Weiteres Geld soll für die Neugestaltung des Spielplatz fließen (10.000 Euro Zuschuss/30.000 Euro Gesamtkosten), die Renovierung des Sportplatzes (6000/12.000 Euro), das Versetzen eines Flutlichtmastes (6000/18.000 Euro) und eine Sperre, um weitere Schäden durch Maulwürfe zu verhindern (5000/20.000 Euro). Weitere Investitionen in Höhe von insgesamt 250.000 Euro sind für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen, darunter die Sanierung der Umkleide und Duschen sowie der Umbau des B-Platzes zur vollwertigen Wettkampfanlage und das Anlegen eines Beachvolleyball- und Beachsoccerplatzes.

Das plant der SC Hemmingen-Westerfeld

SC Hemmingen-Westerfeld: Der Sportclub möchte eine LED-Flutlichtanlage am Hauptplatz bauen und die Anlage am Kunstrasenplatz und C-Platz von Halogen- auf LED-Technik umstellen. Von der Stadt erhofft er sich Zuschüsse von 33.000 Euro für den Hauptplatz und 25.000 Euro für den Kunstrasenplatz und C-Platz. Weitere 6000 Euro sollen in eine neue Rasentrainingsfläche fließen. Die jeweiligen Bauarbeiten sollen im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres beginnen.

Der SC streut seine Zuschussanträge breit und hat auch welche beim Regions- und beim Landessportbund gestellt sowie bei der Region Hannover. SC-Chef Gerd Gerlach erläutert: „Durch alle Maßnahmen im Verbund wird die Funktionalität der Sportanlage über Jahrzehnte durch die Erneuerung einer maroden Flutlichtanlage aus den 1970er-Jahren inklusive aller Stromleitungen und elektronischen Steuerungen gesichert.“ Zusätzliches Flutlicht und erweiterte Trainingsflächen würden zudem „der immensen Mitgliederentwicklung der Fußballsparte gerecht“.

Das plant der SV Harkenbleck

SV Harkenbleck: Der Verein möchte zwei Defibrillatoren anschaffen. „Sie sollen in der Ballsporthalle Arnum und der Mehrzweckhalle Harkenbleck installiert werden, um im Notfall schnell Erste Hilfe leisten zu können“, erläutert der erste Vorsitzende Udo Muth. Die Hälfte der Kosten werde die Bürgerstiftung Hemmingen übernehmen, sodass der Sportverein auf etwa 1800 Euro von der Stadt hofft. Die Betriebs- und Wartungskosten werden laut SV die Sportvereine Arnum und Harkenbleck tragen.

Über alle Zuschüsse berät der Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr am Mittwoch, 19. Januar, 19 Uhr, in öffentlicher Sitzung im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Endgültig entschieden wird erst im Rat am 17. Februar.

Von Andreas Zimmer