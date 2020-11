Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Infizierten in Hemmingen ist wieder leicht gestiegen. Am Donnerstag waren es 32 (Mittwoch: 31) Fälle. Das teilte die Region Hannover am Donnerstagnachmittag mit.

Am Dienstag, 17. November, war der Wert mit 37 so hoch wie noch nie. Wennigsen hat mit 13 Fällen zurzeit den niedrigsten Wert, gefolgt von Burgwedel (16), Uetze (18), Pattensen (20), Isernhagen (30) sowie Hemmingen und Barsinghausen (je 32).

147 Fälle insgesamt in Hemmingen

Die Zahl aller Corona-Fälle in Hemmingen seit Ausbruch der Pandemie ist seit etwa zwei Wochen dreistellig. Am Donnerstag war sie auf 147 gestiegen. Der Wert lag seit Montag konstant auf 143. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Stadt liegt aktuell umgerechnet bei 51,2. Am Mittwoch belief er sich noch auf 35,8 und damit erstmals wieder unter der signifikanten Fünfzigermarke.

Zum Vergleich: In der Nachbarkommune Laatzen sind es 522 (Mittwoch: 513) Gesamtfälle mit zurzeit 77 akut Infizierten und dem Inzidenzwert 94,7, und in Pattensen ist der Wert mit 101 Gesamtfällen erstmals dreistellig (Mittwoch: 98) mit zurzeit 20 akut Infizierten und dem Inzidenzwert 113,8.

Corona-Fälle : Zahlen in der Region Hannover

In allen Kommunen der Region gibt es mindestens 13 Fälle. In Langenhagen (155), Garbsen (151), Neustadt (124) und Lehrte (113) ist die aktuelle Fallzahl dreistellig und in der Landeshauptstadt mit nunmehr 1200 Fällen weiterhin vierstellig.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen in Stadt und Umland insgesamt 11.907 (Mittwoch: 11.696) infizierte Menschen registriert. Insgesamt 2403 (Mittwoch: 2391) Menschen sind aktuell infiziert. Der Inzidenzwert für die Region liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 115,5 (Mittwoch: 109,5).

Die Region Hannover weist darauf hin, dass es sich bei der Zahl der Erkrankten um eine rechnerische Größe handelt. Das bedeutet, die Region geht davon aus, dass – Todesfälle ausgenommen – der Patient nach 14 Tagen genesen ist.

200 Menschen sind an oder mit Corona gestorben

200 (Dienstag: 191, Montag: 183) Menschen sind bisher infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region Hannover gestorben. Der Altersdurchschnitt der Gestorbenen liegt bei 84 Jahren.

Vermehrt erkranken jüngere Menschen. Die Region registrierte bislang 557 (Dienstag: 544) Infektionen bei Kindern bis neun Jahren. 1306 (Dienstag: 1282) Infektionen sind es bei den Zehn- bis 19-Jährigen.

Von Andreas Zimmer