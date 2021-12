Arnum

Verbrannte Pfoten, Vergiftungen und Panikattacken: Während viele Menschen die Zeit um Weihnachten und Silvester genießen, bringen die Feiertage für Hund, Katze und Co. zahlreiche Gefahren mit sich. Kerstin Küster, Vorsitzende des Arnumer Tierschutzvereins „Hände für Pfoten“ weiß, worauf Tierhalter achten müssen.

„Tierbesitzer sollten möglichst auf Lametta am Tannenbaum verzichten“, sagt die gelernte Tierpflegerin. Denn dieses kann für ihre Lieblinge lebensgefährlich werden. „Die Fäden enthalten zum einen Giftstoffe und können zum anderen, wenn sie gefressen werden, zu einer bedrohlichen Darmauffädelung führen.“ Dies gelte auch für Geschenkbänder und Wollfäden. Daher sollten auch Tierhalter, die zu Weihnachten für ihre Lieben Socken stricken, darauf achten, dass ihre Katze oder ihr Hund diese nicht verschlucken. Auch Sprüh- und Kunstschnee birgt für Haustiere Gefahren. „Er ist giftig“, sagt Küster.

Weihnachtskugeln aus Kunststoff verwenden

Auch wer gern Duftöle und Räucherstäbchen verwendet, sollte damit vorsichtig umgehen: Tiere reagieren empfindlicher als Menschen auf die ätherischen Öle. Sie können bei ihnen zu Atemnot und Erstickungsanfällen führen. Naschen Haustiere davon, kann es zu Problemen im Magen-Darm-Trakt kommen.

Hunde und Katzen, die das erste Mal beim Weihnachtsfest dabei sind, sollten laut Küster nur unter Aufsicht zum Weihnachtsbaum gelassen werden. Er könnte bei einer Erkundungstour kippen und zu schlimmen Verletzungen führen. Und Weihnachtskugeln sollten in einem Haushalt, in dem Tiere leben, grundsätzlich nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff sein. Wenn Hunde oder Katzen auf das vermeintliche Spielzeug beißen, können schwere Verletzungen im Maul und Rachen, aber auch in Magen und Darm entstehen.

Katzenbesitzer sollten auf Lametta ebenso verzichten wie auf Glaskugeln. Auch Geschenkbänder sollten tabu sein. Sie können für die Tiere lebensgefährlich sein. Quelle: Ina Fassbender

Vorsicht mit Kerzen und Lichterketten

Kerzen ziehen Tiere oft magisch an, können aber zu starken Verbrennungen führen. „Daher sollten Tierbesitzer ihre Lieblingen nie mit brennenden Kerzen alleine lassen“, rät Küster. Auch Lichterketten können sehr heiß werden – und es bestehe Strangulationsgefahr.

Selbst mit Süßem wie Weihnachtskeksen sollten Haustierbesitzer vorsichtig sein. „Sie sind für Tiere nicht gesund, da sie zu viel Zucker enthalten“, sagt Küster. Schokolade ist für sie sogar giftig. „Haustiere sollten daher generell keine Naschereien bekommen, die für Menschen bestimmt sind.“ Man tue den Tieren auch keinen Gefallen, wenn man ihm etwas vom Festmahl abgebe, weil dieses enthält oft Gewürze enthalte, die Haustiere nicht vertragen. „Wer seinem Haustier etwas Gutes tun will, sollte lieber Sachen kaufen, die speziell für Tiere hergestellt worden sind“, sagt Küster.

Wer über die Feiertage Besuch bekommt, sollte dafür sorgen, dass sein Haustier einen Rückzugsort hat, an dem es nicht gestört wird. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Familien, die zu Weihnachten viel Besuch bekommen, sollten außerdem darauf achten, dass es für Hunde und Katzen Bereiche gibt, an die sie sich zurückziehen können, wenn ihnen der Trubel zu viel wird. „Dort dürfen sie dann auch nicht gestört werden“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Hunde Silvester nur an der Leine führen

Für Silvester rät Küster Tierbesitzern, besondere Vorsicht walten zu lassen. „Die Zahl der Haustiere, die Silvester weglaufen, ist dramatisch. Sie geraten von dem Krach und Rauch in Panik und trauen sich nicht mehr nach Hause zurück.“ Daher sollten Hundehalter ihre Tiere einige Tage vor und nach dem Jahreswechsel draußen nur an der Leine führen. Halsband oder Geschirr sollten dabei gut sitzen, so dass sich das Tier nicht herauswinden kann. Katzen sollten nach Möglichkeit im Haus bleiben oder nur gezielt rein- und rausgelassen werden. Wenn Tiere sehr nervös seien, könnten sich ihre Halter auch an den Tierarzt wenden. „Er kann verschiedene Präparate verschreiben, die die Tiere beruhigen.“

Um Mitternacht sollten dann alle Fenster geschlossen und die Rollos herunter gelassen werden, um die tierischen Mitbewohner Stress zu ersparen. „Leise Musik oder ein leise laufender Fernseher können ebenfalls hilfreich sein“, weiß Küster. Wichtig sei auch, Katzen und Hunde durch einen Chip zu kennzeichnen und anschließend bei einem Haustierregister registrieren zu lassen. „So können sie im Ernstfall wieder gefunden werden.“

Von Stephanie Zerm