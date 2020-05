Hemmingen

Für den Hochwasserschutz in Hemmingen liegen jetzt die neuesten Zahlen und Bewertungen vor. Seit Jahren wird diskutiert, Ende dieses Monats soll der Rat entscheiden. Diese Zeitung fasst das komplexe Thema in Fragen und Antworten zusammen.

Was hat sich bei den Varianten verändert?

Die erste und die vierte Variante bleiben, Änderungen gibt es bei den Varianten zwei und drei. Alle betreffen hauptsächlich Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg.

Die erste Variante: Die sogenannte HQ-100-Lösung (Schutz vor Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre vorkommt) bietet mit einer acht Kilometer langen Trasse den optimalen Schutz, ist mit rund 20 Millionen Euro allerdings auch die teuerste Lösung.

Die zweite Variante, jetzt als Variante plus: Sie ist die 90-Prozent-Variante mit HQ-70-Schutz. Diese Trasse wäre fast vier Kilometer lang und sollte bisher etwa 4,4 Millionen Euro kosten. Um EU-Zuschüsse zu bekommen, müsste die Variante um ein Freibord aufgestockt werden. Dann steigen die Kosten auf etwa 5,5 Millionen Euro. Das etwa 50 Zentimeter hohe Freibord ähnelt einer kleinen Mauer und wirkt sich auf die Fließgeschwindigkeit des Wassers aus.

Die dritte Variante, jetzt ebenfalls als Variante plus: Das 70-Prozent-Modell beinhaltet eine 3,3 Kilometer lange Trasse, die einem HQ 30 entspricht und bisher etwa 3,3 Millionen Euro kosten sollte. Mit einem Freibord – nur damit gäbe es Zuschüsse – würden die Kosten auf etwa 4,3 Millionen Euro steigen.

Die vierte Variante: Bei einem erweiterten Katastrophenschutz wären unter anderem die Feuerwehr und der Betriebshof gefordert, und es würden mobile Wände zum Schutz vor Hochwasser eingesetzt. Die genauen Kosten sind bisher nicht beziffert.

Warum scheiden einige Varianten aus?

Bei der 90-Prozent-Variante ohne Freibord gibt es keine Zuschüsse, und die 90-Prozent-Variante mit Freibord würde nicht genehmigt, weil die Planer errechnet haben, dass sich das Wasser auf vielen Grundstücken stauen würde. Auch bei der 70-Prozent-Variante ohne Freibord sind keine Zuschüsse zu erwarten.

Welche Varianten bleiben dann übrig?

Die große Lösung (Variante eins), der erweiterte Katastrophenschutz und die 70-Prozent-Variante mit Freibord. Letztere hat laut Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, den gleichen Schutz wie eine 90-Prozent-Variante ohne Freibord.

Wie ist die Meinung bisher in der Bevölkerung?

Ganz unterschiedlich: Die Meinungen reichen von der großen Lösung und der Bereitschaft, Unterhaltungskosten für den Deich und die technischen Anlagen zu zahlen, bis zum Status quo, um lieber weiter den Blick in die freie Landschaft haben.

Für welche Lösung hat sich bisher die Interessengemeinschaft (IG) Hochwasserschutz , zu der auch interessierte Bürger gehören, starkgemacht?

Sie ist für die 90-Prozent-Variante, also für die Variante mit HQ-70-Schutz, denn diese sei „planungsrechtlich zügig“ zu verwirklichen, und die Ausgaben von bislang etwa 4 Millionen Euro ließen sich auf mehrere Jahre verteilen.

Wie haben bisher die Ausschussmitglieder abgestimmt?

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im Dezember 2019 gab es keine klare Mehrheit für eine Variante. Demnach läuft es auf einen erweiterten Katastrophenschutz hinaus.

Und die Stadtverwaltung?

Sie hat sich bisher auf keine der vier Alternativen festgelegt, weil es „keine eindeutig zu bevorzugende Variante“ gibt, wie Bürgermeister Claus Schacht erläuterte. Er kündigte zwischenzeitlich an, dass er in der Ratssitzung für die 90-Prozent-Lösung stimmen wird, also für einen HQ-70-Schutz. Damit ist ein Hochwasser gemeint, wie es statistisch alle 70 Jahre vorkommt. Nun werde er für die 70-Prozent-Variante mit Freibord stimmen, sagte er am Montag.

Wann diskutieren Ausschuss und Rat öffentlich, und was ist wegen Corona zu beachten?

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt tagt am Donnerstag, 14. Mai, 19 Uhr, im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld. Mitarbeiter vom Büro Stadt-Land-Fluss Ingenieurdienste erläutern die Pläne. Für den 25. Mai ist eine vertrauliche Sitzung des Verwaltungsausschusses vorgesehen. Endgültig abgestimmt werden soll in der Ratssitzung am Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr, im KGS-Forum. Wer zur Sitzung am 14. Mai kommen möchte, sollte beachten, dass es wegen der Corona-Pandemie nur 15 Zuhörerplätze gibt. Sie werden an jene vergeben, die zuerst da sind.

Vertreter des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sind in der Sitzung am 14. Mai nicht dabei?

Nein, sie waren bereits im März zu einem internen Treffen im Rathaus mit Vertretern von Stadtverwaltung und Rat. Der Anlass: Die SPD-Ratsfraktion hatte noch Fragen, unter anderem zu den Förderprogrammen. Das Treffen hat neue Fragen aufgeworfen. Die Planer mussten noch weiter berechnen.

Läuft nicht allmählich die Zeit davon?

Die Stadt müsse keine bestimmten Fristen einhalten, erläuterte Schedler am Montag. Die aktuelle Förderperiode laufe ohnehin aus.

Steht denn das Geld schon im Haushalt der Stadt?

Ja, denn sie fährt zweigleisig: Sie hat die Planungskosten für die teuerste der vier Schutzvarianten in den Etat eingestellt – also mehr als 750.000 Euro – sowie das Geld, um den erweiterten Katastrophenschutz zu planen. Das sind laut Verwaltung noch einmal rund 30.000 Euro.

Von Andreas Zimmer