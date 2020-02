Hemmingen

Eine Sondersitzung zum Hochwasserschutz in Hemmingen soll es im März in einem Ratsausschuss geben. „Wir versuchen gerade, einen Termin zu organisieren“, sagte Bürgermeister Claus Schacht am Freitag.

Die SPD-Fraktion hatte zu dem Thema eine Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt gefordert – mit einem Vertreter des Planungsbüros und der Landesbehörde, die für die Förderung von Schutzprogrammen zuständig ist. Die Sozialdemokraten wollen auch nähere Informationen zu den Kosten für den erweiterten Katastrophenschutz, also zum Beispiel für mobile Schutzwände.

Abstimmung im Rat verschoben

Der für Donnerstag, 20. Februar, geplante Ratstermin mit der Abstimmung über eine der vier Varianten zum Hochwasserschutz ist nun nicht mehr zu halten. Daher wird eine Entscheidung in der nächsten regulären Ratssitzung am 19. März angestrebt. Sollte die geforderte Sondersitzung des Ausschusses aber vorher nicht mehr möglich sein, gibt es weitere Terminoptionen. Der Rat könnte dann noch einmal im April zusammenkommen – die übernächste reguläre Ratssitzung wäre erst am 28. Mai.

Allerdings wollen die Ratspolitiker schon am 20. Februar den Haushalt 2020 verabschieden - auch mit dem Geld für den Hochwasserschutz. Die Stadt löst das Terminproblem, indem sie zweigleisig fährt: Sie stellt zunächst die Planungskosten für die teuerste der vier Schutzvarianten in den Etat ein – also mehr als 750.000 Euro – sowie auch das Geld, um den erweiterten Katastrophenschutz zu planen – das sind laut Verwaltung rund 30.000 Euro. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im Dezember 2019 war alles auf einen erweiterten Katastrophenschutz hinausgelaufen – also auf einen Hochwasserschutz mit mobilen Wänden und Sandsäcken ohne gesonderten Deichbau. Entscheidet sich der Rat im März oder April für eine andere Variante, werden die Summen entsprechend angepasst.

Bürgermeister Schacht betonte: „Es gibt keinen Zeitverlust.“ Denn die Kommunalaufsicht der Region Hannover muss den Haushalt ohnehin erst genehmigen. Nach der Verabschiedung des Haushalts vergingen also ohnehin mehrere Wochen bis zur Genehmigung.

Hochwasserschutz: Das sind die Varianten Das sind die vier Versionen für den Hochwasserschutz, die in Hemmingen zur Debatte stehen. Die erste Variante: Die sogenannte HQ-100-Lösung (Schutz vor Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre vorkommt) bietet mit einer acht Kilometer langen Deichtrasse den optimalen Schutz, ist mit rund 20 Millionen Euro allerdings auch die teuerste Lösung. Die zweite Variante: Sie ist die 90-Prozent-Variante mit HQ-70-Schutz. Diese Trasse wäre fast vier Kilometer lang und soll etwa 4,4 Millionen Euro kosten. Die dritte Variante: Dahinter verbirgt sich das 70-Prozent-Modell mit einer 3,3 Kilometer langen Trasse, die einem HQ 30 entspricht und etwa 3,3 Millionen Euro kostet. Die vierte Variante: Bei einem erweiterten Katastrophenschutz wären unter anderem die Feuerwehr und der Betriebshof gefordert; es würden mobile Wände sowie Sandsäcke zum Schutz vor Hochwasser eingesetzt.

Von Andreas Zimmer