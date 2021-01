Hemmingen

Wann wechselt der Real-Markt in Hemmingen seinen Besitzer? Das ist noch unklar; auch, ob es sich um Kaufland, Edeka oder die saarländische Supermarkt-Kette Globus handelt. Wie Real-Sprecher Markus Jablonski am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, könnte dies aber Anfang März feststehen. Zurzeit würden unter anderem Gespräche mit Vermietern laufen.

„Der Betrieb läuft daher unverändert weiter“, erläuterte Jablonski. „In jedem Fall liegt das Hauptaugenmerk aller Verfahrensbeteiligten darauf, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.“ Der Markt, der zum Stadtteil Devese gehört, ist einer der größten Arbeitgeber im Hemminger Stadtgebiet. Rund 100 Mitarbeiter sind in dem Selbstbedienungswarenhaus tätig.

Anzeige

Was wird aus Real in Hemmingen?

Dass der Hemminger Markt unter einer neuen Marke weiterbestehen wird und damit eine Schließung des Standortes Alfred-Bentz-Straße vom Tisch ist, steht schon seit Juli 2020 fest. Die rund 270 Real-Märkte schreiben Verluste. Hemmingen jedoch ist nach Angaben des Firmensprechers ein gut laufender Standort.

Außerdem ist die Filiale jetzt besser zu erreichen, schließlich liegt sie an der B-3-Ortsumgehung, die im November 2020 eröffnet wurde. Die Umgehungsstraße soll einer der Gründe gewesen sein, warum sich Real entschieden hatte, den Markt 2001 überhaupt in Hemmingen zu eröffnen.

Real ist der größte Supermarkt in Hemmingen

Jablonski zufolge gibt es bisher 13 Standorte, an denen Real zu Kaufland wird. Hemmingen ist nicht darunter. Im Raum Hannover hat Real zurzeit vier Standorte: neben Hemmingen in Altwarmbüchen, Garbsen und Hannover-Linden. Letzterer Markt wird jedoch Ende September geschlossen. Die Suche nach einem Kaufinteressenten für Linden blieb erfolglos. Für Niedersachsen gibt es ohnehin erst wenige Entscheidungen: Der Real-Markt in Goslar im Harz wird an diesem Wochenende geschlossen, jener in Cuxhaven macht im September dicht und in Oldenburg wird er von Kaufland übernommen.

Der Real-Markt in Devese ist mit rund 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche der größte Supermarkt im Hemminger Stadtgebiet. Danach folgen Edeka Ladage in Arnum und Lidl in Hemmingen-Westerfeld mit jeweils 1800 Quadratmetern. Lidl gehört ebenso wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe. Gerade in der Pandemie schätzen viele Kunden, dass sie bei Real in Hemmingen zum Beispiel auch elektrische Geräte, Kleidung und Haushaltswaren kaufen können.

Von Andreas Zimmer