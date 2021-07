Hiddestorf

Erst 2013 hat die Stadt den Wiesenweg am damaligen Neubaugebiet in Hiddestorf umfassend ausbauen lassen. Doch bereits nach acht Jahren sind die Schäden an der Pflasteroberfläche so groß, dass die Stadt eine Instandsetzung im Rahmen der Gewährleistung bei der damaligen Baufirma beantragt hat. Diese hat sich jetzt sogar zu einer vollständigen Erneuerung der Fahrbahn entschlossen, da die einzelne Beseitigung der Mängel noch aufwendiger wäre. In Absprache mit der Stadt soll dort ein neuer Asphalt verlegt werden, da sich die bisherige Pflasterung als nicht ausreichend erwiesen hat. Die Stadt wird sich an der Sanierung mit knapp 30.000 Euro beteiligen. Die Anlieger werden für die Sanierung nicht zur Kasse gebeten.

Drei Bauabschnitte sind für die Sanierung des Wiesenwegs geplant

Die gesamte Sanierung der Fahrbahnoberfläche in drei Bauabschnitten soll bereits nach gut einer Woche abgeschlossen sein. Innerhalb dieser Zeit wird es jedoch erhebliche Verkehrseinschränkungen geben. Der erste Bauabschnitt liegt zwischen der Hauptstraße und der östlichen Zufahrt zum Baugebiet Am Weidenbrunnen. Dort werden die Arbeiten am Montag, 26. Juli, mit dem Ausfräsen der Asphalttragschicht beginnen. Bereits einen Tag später wird die neue Deckschicht in einer Stärke von zehn Zentimetern aufgetragen. An beiden Tagen ist der Abschnitt voll gesperrt. Die Grundstücke sind fußläufig zu erreichen. Der Verkehr soll am Mittwoch, 28. Juli, wieder freigegeben werden.

Der zweite Bauabschnitt liegt zwischen der östlichen Zufahrt zum Baugebiet Am Weidenbrunnen bis zur Einbindung der Straße Auf der Masch. Dort wird das alte Verbundpflaster am Montag und Dienstag, 26. und 27. Juli, ausgebaut und die neue Schicht am Mittwoch, 28. Juli, eingebaut. Auch für diese Arbeiten wird der Abschnitt voll gesperrt. Es besteht keine Durchfahrtsmöglichkeit zur Hauptstraße oder zur Straße Auf der Masch. Die Grundstücke an der Straße Am Weidenbrunnen können über die Ihmer Straße erreicht werden. Der Verkehr soll am Donnerstag, 29. Juli, mit Einschränkungen zunächst für Anlieger wieder freigegeben werden.

Der dritte Bauabschnitt befindet sich zwischen der Einbindung der Straße Auf der Masch und der Einmündung der Straße Am Eschenacker. Dort beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 28. Juli, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 30. Juli. Auch dieser Abschnitt wird in der Zeit voll gesperrt sein.

Straßensperrungen bleiben auch über Nacht bestehen

Da die neuen Asphaltschichten auch außerhalb der Arbeitszeit abkühlen müssen, können die Sperrungen zum Feierabend hin nicht aufgehoben werden. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereichs zu parken. Die Stadt teilt mit, dass eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge jederzeit garantiert ist. Zudem bittet die Verwaltung darum, während der Sanierung besonders auf die Kinder zu achten. „Bautätigkeit direkt vor der eigenen Haustür reizt oft zum Mitmachen“, teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit. Die komplette Freigabe aller drei Bauabschnitte ist für spätestens Mittwoch, 4. August, vorgesehen.

Innerhalb der drei Bauabschnitte liegen auch die Haltestellen Ihmer Straße und Auf der Masch, die während der gesamten Bauphase von den Regiobuslinien 360 und 366 nicht angefahren werden können. Für die Linie 366 entfallen beiden Haltestellen ersatzlos. Für die Linie 360, die vom Bahnhof in Bennigsen über Hiddestorf bis zur Wallensteinstraße in Ricklingen fährt, wird eine Ersatzhaltestelle an der Hauptstraße in Höhe der Einmündung Auf den Äckern eingerichtet.

Von Tobias Lehmann