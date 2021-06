Arnum

Diakonin Elke Hartebrodt-Schwier ist am Sonntagnachmittag in der Arnumer Friedenskirche nach mehr als 26 Jahren aus dem Kirchenkreis verabschiedet worden. Superintendent Andreas Brummer hat sie in einem Gottesdienst – wegen Corona nur mit geladenen Gästen – von ihrem Dienst entpflichtet. Die 53-Jährige arbeitet künftig im Zentrum für Erwachsenenbildung (ZEB) der Dachstiftung Diakonie in Hannover-Kleefeld.

Zum Abschied erhielt Elke Hartebrodt-Schwier viele gute Wünsche mit auf den Weg. Außerdem kamen viele Projekte zur Sprache, die sie in den vergangenen Jahren geprägt hat: Segelfreizeiten für Jugendliche und Erwachsene auf dem niederländischen Ijsselmeer, das Freiwilligenmanagement im Kirchenkreis, das Tafelcafé in Arnum, Kinderfreizeiten auf Spiekeroog, besondere Aktionen zum Kirchentag 2005 in Hannover, der Lutherball der Kirchenregion Hemmingen 2017 und vieles mehr.

Mit einem Schmunzeln hat Superintendent Brummer die durchdachte Planung der Veranstaltungen und Gottesdienste der Diakonin hervorgehoben: „Man bekommt dann einen detaillierten Plan, der sagt, man habe fünf Minuten für seinen Part.“

Ellen Leinemann vom Kirchenvorstand (rechts) überreicht Elke Hartebrodt-Schwier ein Geschenk zum Abschied. Quelle: Kirchenkreis Laatzen-Springe

Typisch für den Gottesdienst à la Hartebrodt-Schwier waren auch die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Fünf Jugendliche spielten die Evangeliumsgeschichte um Gäste, die nicht kommen, auf unterhaltsame Weise nach: Als TV-Reportage mit Interviews von Gastgeber und Gast. Für die Musik sorgten Stadtkantor Robin Hlinka aus Springe, Silke Froebe-Gibron mit ihrer Violine und der Arnumer Posaunenchor.

Zur Überraschung der Gäste wurden nach dem Gottesdienst im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen Saft, Sekt und Bratwürste im Brötchen serviert. Dafür war extra ein Koch des ZEB nach Arnum gekommen. Es war eine der ersten Veranstaltungen im Kirchenkreis, in der das wieder möglich war.

