Der Fachbereich Bürgerservice bleibt in der Stadtverwaltung vorerst noch unbesetzt. Das teilt Bürgermeister Jan Dingeldey auf Anfrage mit. Der bisherige Fachbereichsleiter Sven Bertram ist im Oktober in den Ruhestand gegangen. Er kündigte damals an, dass bis Ende Dezember alles über die übliche Urlaubsvertretung geregelt wird. Laut Dingeldey soll der Fachbereich jetzt zunächst weiterhin von den Leitungen der übrigen Fachbereiche kommissarisch betreut werden.

Der Bürgermeister lässt offen, wann eine Nachfolge eingesetzt wird. Möglicherweise werde es ohnehin Veränderungen in der Verwaltungsstruktur geben. „Aktuell werden unterschiedliche Möglichkeiten besprochen“, sagt er. Zur Diskussion sollen die Beibehaltung oder auch eine mögliche Neuaufstellung der Verwaltungsstruktur stehen, um sich „den kommenden Veränderungen und Herausforderungen strukturell bestmöglich anzupassen“. Nähere Details zu diesem Thema will er aktuell aber noch nicht nennen.

Die Stadtverwaltung besteht aus vier Fachbereichen

Die Verwaltungsspitze der Stadt Hemmingen besteht in der Regel aus fünf Personen. Neben Bürgermeister Jan Dingeldey sind das die Leiterinnen und Leiter der vier Fachbereiche. Zusätzlich muss in alle Beratungen die Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß einbezogen werden. Der Fachbereich Innerer Service wird von der Ersten Stadträtin Regina Steinhoff geleitet, die auch die direkte Vertreterin des Bürgermeisters ist. Der Fachbereich ist zuständig für die Finanzen, Wirtschaftsförderung und den Betriebshof. Leiter des Fachbereichs Bau und Umwelt ist Axel Schedler. Dort ist die Bauverwaltung, die Gebäudewirtschaft und der Tiefbau angesiedelt. Der Fachbereich Generation und Bildung befasst sich mit Schulen, Jugend, Senioren und Sozialen Diensten. Leiterin ist Walburga Gerwing.

Fachbereichsleiter Sven Bertram ist seit Oktober 2021 im Ruhestand. Quelle: Tobias Lehmann

Sven Bertram leitete seit 1999 das Ordnungsamt und übernahm dann 2012 auch den sich daraus entwickelten Fachbereich Bürgerdienste. 2021 verabschiedete er sich fast zeitgleich mit dem damaligen Bürgermeister Claus Schacht aus dem Rathaus. Der Fachbereich ist zuständig für die Bereiche Sicherheit, Ordnung und Soziales sowie das Hallenbad. „Mein Ziel war es immer, ein liebenswertes Hemmingen für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Vereine und Verbände zu gestalten“, sagte der in Arnum lebenden Bertram bei seinem Abschied.

