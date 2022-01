Hemmingen-Westerfeld

Wenige Wochen vor Beginn der ersten Corona-Welle hat die Leine-Bühne im Februar 2020 noch ihr 15. Theaterstück im Jugend-Kultur-Haus aufgeführt. Seitdem müssen alle geplanten Auftritte für das neue Stück immer wieder verschoben werden. Auch die für Februar geplanten Veranstaltungen sagt Regisseur Matthias Schiller in Absprache mit seinem Team jetzt erneut ab. „Angesichts der jetzt wieder täglich steigenden Infektionen würden sich weder die Gäste noch die Darsteller wohlfühlen“, sagt Schiller. Das zeige auch die Zahl der bisherigen Karten-Vorbestellungen. „Es sind weniger als wir gewohnt sind“, sagt der Regisseur.

Proben der Leine-Bühne in Hemmingen werden immer wieder durch Lockdowns unterbrochen

Schon Mitte 2020 hatte sich das Team der Leine-Bühne entschieden, erstmals ein Hörspiel in Form einer szenischen Lesung aufzuführen. „Die Wahl hatten wir damals bereits angesichts der Pandemie getroffen“, sagt Schiller. Durch den Verzicht auf das klassische Schauspiel können die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne Abstand halten. Seitdem wird das Stück „Herr Biedermann und die Brandstifter“ in unregelmäßigen Abständen zwischen den Lockdowns immer wieder mal geprobt, wenn es die Inzidenzen zulassen.

Ist das Team denn trotz der seit jetzt fast zwei Jahren unsicheren Lage immer noch motiviert? „Die Darsteller sind heiß auf den Auftritt. Wir haben das Stück mit Herzblut einstudiert und wollen es jetzt auch auf die Bühne bringen“, sagt Schiller. Er erläutert, dass die Texte auch nicht nur abgelesen werden. Die Schauspieler werden ihre vorgetragenen Passagen durch ihr Minenspiel und teilweise auch durch Bewegung auf der Bühne unterstreichen. Zudem soll ein Geräuschemacher zum Einsatz kommen. Abgesehen von einer geplanten Soundcollage am Ende des Stücks, die eingespielt wird, soll alles andere live präsentiert werden.

Das Hörspiel kann an verschiedenen Orten aufgeführt werden

Auf die sonst üblichen aufwendig gestalteten Kostüme und Bühnenbilder kann die Leine-Bühne bei dem Hörspiel jedoch verzichten. Das ermöglicht es dem Team sogar, das Stück möglicherweise mehrfach an verschiedenen Orten aufzuführen. Sechs Protagonisten sind bei dem Stück auf der Bühne. Fünf spielen Charaktere aus der Handlung. Der auch als Autor mehrerer Krimis bekannte Thorsten Sueße übernimmt die Rolle des Erzählers.

Die Leine-Bühne wollte sich mit dem Stück auch für die Niedersächsischen Amateurtheatertage bewerben. Diese werden gewöhnlich alle zwei Jahre auf Baltrum ausgerichtet. Doch wegen des Coronavirus musste auch diese Veranstaltung schon 2021 und jetzt erneut auch dieses Jahr abgesagt werden.

Die Leine-Bühne peilt als nächsten Auftrittstermin im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld die erste Mai-Hälfte ein. Die konkreten Termine werden auf der Seite www.leine-buehne.de bekannt gegeben. Karten können dann auch vorbestellt werden. Das Hygienekonzept wird dann von der Lage der Pandemie abhängen. Schiller geht davon aus, dass die maximale Zahl von sonst 120 Plätzen reduziert werden muss. „Möglicherweise stellen wir Tische auf, an denen immer jeweils zwei Personen sitzen können. So kann auch der notwendige Abstand eingehalten werden“, sagt Schiller.

Von Tobias Lehmann