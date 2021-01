Hemmingen

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Hemmingen sinkt. Am Mittwochmittag lag sie bei 45. Einen Tag zuvor waren es 51 und am Montag 52 – so viele wie noch nie. Wie die Region Hannover mitteilte, ist die hohe Zahl auf Corona-Erkrankungen in einem Altenheim und auf private Kontakte in Familien zurückzuführen.

Die Zahl aller Corona-Fälle in Hemmingen ist seit Ausbruch der Pandemie mit 330 konstant (Montag: 329). Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Stadt sinkt von 86,9 am Dienstag auf 66,4 am Mittwoch. Noch am Mittwoch vergangener Woche hatte er mit 214,6 einen Höchststand erreicht.

Corona-Fälle in Laatzen und Pattensen

Zum Vergleich: In Laatzen gibt es zurzeit 104 (Dienstag: 97) aktuelle Fälle und 1090 (Dienstag: 1070) Gesamtfälle bei einem Inzidenzwert von 128,8. In Pattensen sind es 16 (Dienstag: 15) aktuelle Fälle und 243 (Dienstag: 240) Gesamtfälle bei einem Inzidenzwert von 46,6.

Insgesamt 3228 (Dienstag: 3192) Menschen sind aktuell in der Region Hannover erkrankt. In allen Kommunen der Region gibt es mindestens 16 Fälle. Pattensen (16) und Wennigsen (21) haben zurzeit die niedrigsten Werte. In Garbsen (254), Langenhagen (206), Seelze (121), Lehrte (117) und Laatzen (104) ist die aktuelle Fallzahl dreistellig und in der Landeshauptstadt mit 1583 Fällen vierstellig. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Region lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Mittwoch bei 133,6 (Dienstag: 133,7).

Corona-Fälle in der Region Hannover

Am Mittwoch hatte die Region seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen in Stadt und Umland insgesamt 25.666 (Dienstag: 25.453) infizierte Menschen registriert, davon sind 21.875 als genesen verzeichnet. 563 (Dienstag: 546, Montag: 538) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region Hannover gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Doch auch jüngere Menschen erkranken: Am Mittwoch sind es 1214 (Dienstag: 1202) in der Altersgruppe bis neun Jahre gewesen, und 2733 (Dienstag: 2722) sind im Alter von zehn bis 19 Jahren erkrankt.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass es sich bei der Zahl der Erkrankten um eine rechnerische Größe handelt. Das bedeutet, die Region geht davon aus, dass – Todesfälle ausgenommen – der Patient nach 14 Tagen genesen ist.

Von Andreas Zimmer