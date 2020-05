Ohlendorf

Im Auto zurückgelassene Taschen und Jacken können Kriminelle reizen – das zeigte sich am Sonnabend auf dem Parkplatz des Café Webstuhls am Bürgerholz. Ein Unbekannter schlug dort die Scheibe eines geparkten Mercedes ein und stahl die auf der Rückbank liegende Handtasche einer Hannoveranerin samt Bargeld und Ausweispapieren. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Tatzeit soll zwischen 14 und 14.30 Uhr liegen. Da der Parkplatz auch von Spaziergängern genutzt wird, hofft die Polizei auf Zeugen. Sie werden gebeten, sich im zuständigen Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Die Polizei appelliert an Autofahrer, keine Wertgegenstände und Taschen im Wagen liegen zu lassen. Diebe nutzten auch kurze Abwesenheiten, heißt es.

Von Astrid Köhler