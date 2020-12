Arnum

Bislang unbekannte Diebe haben vom Gelände der Friedenskirche in Arnum einen hochwertigen LED-Strahler gestohlen. Laut Polizei wurde die Leuchte in der Zeit von 23.30 Uhr am 25. Dezember bis etwa 16 Uhr des Folgetages entwendet. Die Täter müssen den Strahler, der mit einer Bodenhalterung fest verschraubt war, mit geeignetem Werkzeug gelöst haben.

Sie nahmen die LED-Leuchte ohne die dazugehörigen Stromkabel mit. Obwohl sich auf dem Kirchengelände noch weitere Strahler befanden, beschränkten sich die Diebe darauf, einen zu entwenden. Den Wert des Strahlers schätzen die Beamten auf etwa 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, erreichen das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 71 15.

Von Mark Bode