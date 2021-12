Devese

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter vier Autos in Devese aufgebrochen und die Airbags gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Hannover jetzt mit. In den Straßen Deveser Stadtweg, Am Roggenkamp und Gertrud-Kochanowski-Weg wurde jeweils ein Mercedes aufgebrochen, in der Straße Am Spielfeld war es ein BMW. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Polizei geht von gleichen Tätern aus

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleichen Täter handelt. „Möglicherweise sind sie auch für Autoaufbrüche ein paar Tage zuvor in Empelde verantwortlich“, sagt ein Sprecher. In dem Ronnenberger Stadtteil Empelde sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend der vergangenen Woche auch vier Autos aufgebrochen worden.

Die Polizei teil mit, dass bei solchen Serien die Täter oftmals kleinere Tatortbereiche in Wohngebieten zu Fuß oder mit Fahrrädern aufsuchen. Die erbeuteten Fahrzeugteile werden oftmals zunächst in Grünflächen oder unbewohnten Anwesen gelagert. Im morgendlichen Berufsverkehr wird das Diebesgut dann abgeholt und fortgeschafft. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen melden, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 auf.

Von Tobias Lehmann