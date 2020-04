Hiddestorf

Unbekannte haben einen Abstandssensor aus dem Spoiler eines BMW ausgebaut und entwendet. Der Wagen stand an der Straße Am Weidenbrunnen in Höhe der Hausnummer 4 in Hiddestorf.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, teilte die Polizei mit. Erst vor zwei Wochen hatten Diebe ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag Abstandssensoren aus einem BMW an der Mozartstraße in Arnum gestohlen.

Zeugen melden sich in dem für Hemmingen zuständigen Kommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (0 51 09) 51 70.

Von Tobias Lehmann