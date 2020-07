Hemmingen-Westerfeld

Mitarbeiter des Hemminger Lidl-Markts haben am Sonnabendnachmittag einen Dieb festgenommen, der gemeinsam mit einem Komplizen Fleischwaren stehlen wollte. Der 24-Jährige wurde am Sonntag dem Richter vorgeführt.

Nach Polizeiangaben hatten die beiden Männer um 16.13 Uhr den Discounter an der Weetzener Landstraße betreten. Einer der Täter habe „diverses Diebesgut“ – hauptsächlich Fleischwaren – zusammengetragen und sei damit zurück zum Eingang statt zur Kasse gegangen. Der zweite Mann habe zuvor den Markt verlassen und die Schiebetür von außen geöffnet, so dass sein Komplize das Geschäft mit den gestohlenen Waren verlassen konnte. Die beiden Diebe seien daraufhin in verschiedene Richtungen geflohen.

Nachdem eine Mitarbeiterin auf das Geschehen aufmerksam wurde, nahmen Mitarbeiter einen der Täter fest und übergaben ihn der bald eintreffenden Polizei. Der zweite Täter konnte fliehen, die bisherige Fahndung verlief erfolglos. Der 24-Jährige Festgenommene sollte am Sonntag einem Richter vorgeführt werden, um über den weiteren Verbleib zu entscheiden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05109) 517-115 beim Polizeikommissariat in Ronnenberg zu melden.

Von Johannes Dorndorf