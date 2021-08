Hemmingen

In der letzten vollständigen Woche des diesjährigen Ferienpassangebots dürfen sich die Kinder und Jugendlichen noch einmal auf viele Aktionen freuen. Anmeldungen sind über die Internetseite www.jugendpflege-hemmingen.de möglich. Für folgende Angebote gibt es noch freie Plätze:

Dienstag, 24. August: Die Jugendpflege bemalt und dekoriert mit Kindern ab acht Jahren Windräder für die Sommerwiese. Die Aktion ist von 10 bis 12 Uhr in den Kinder- und Jugendräumen Arnum und kostet 5 Euro. In einer anschließenden Aktion in den Räumen werden Traumfänger gebastelt. Das Angebot ist ebenfalls für Kinder ab acht Jahren und kostet 5 Euro.

Mittwoch, 25. August: Kinder zwischen zehn und 14 Jahren spielen gemeinsam mit Vertretern der Jugendpflege Basketball. Die Aktion ist von 10 bis 13 Uhr am Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld und kostet 3 Euro. Die Veranstaltung wird bei schönem Wetter draußen sein, bei schlechtem Wetter in der Halle. Auch für die Kinovorstellung im Jugend-Kultur-Haus ab 13 Uhr gibt es noch freie Plätze. Gezeigt wird für Kinder zwischen acht bis zehn Jahren der Film „Die Melodie des Meeres“. Die Teilnahme kostet 2 Euro. Von 14 bis 16 Uhr können Kinder ab acht Jahren zudem in den Kinder- und Jugendräumen in Arnum Bilderrahmen basteln. Die Aktion kostet 5 Euro.

Freitag, 27. August: Der DRK-Ortsverein Hemmingen lädt zum Modern Dance in das Jugend-Kultur-Haus ein. In der erstmals im Ferienpass angebotenen Veranstaltung können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren kleinere Kombinationen und Choreografien lernen. Die kostenlose Veranstaltung läuft von 15 bis 17 Uhr.

Sonnabend, 28. August: Der SV Ricklingen lädt Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren zum Rugby ein. Treffpunkt für die von 11 bis 13 Uhr laufende Veranstaltung ist um 11 Uhr der Mühlenholzweg 6 in Ricklingen. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Von Tobias Lehmann