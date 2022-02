Hemmingen

Der Bürgersaal und der Ratssaal im Hemminger Rathaus sollen mit digitaler Technik modernisiert werden. Im Bürgersaal, den zum Beispiel Vereine für ihre Veranstaltungen nutzen, gibt es nur einen Beamer und eine Leinwand. Es fehlen zum Beispiel die Möglichkeit für digitale Sitzungen sowie eine Mikrofonanlage und Lautsprecher, kritisiert die SPD-Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt.

Die SPD fordert 50.000 Euro in den Haushaltsplan für dieses Jahr einzustellen, den der Rat am Donnerstag, 17. Februar, verabschieden will. Für beide Säle im Rathaus gilt: „Es ist stärker auf die Belange von Hörgeschädigten Rücksicht zu nehmen.“ Die Stadtverwaltung solle ein entsprechendes Konzept erarbeiten. „Wenn weniger Geld als 50.000 Euro benötigt wird, umso besser.“

Laut sprechen: Akustik im Ratssaal ist schlecht

Im Ratssaal gibt es bereits vier Bildschirme für Videokonferenzen, und es sind hybride Sitzungen möglich, bei denen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Saal sitzen und andere per Videokonferenz dazugeschaltet werden. Damit Letztere daheim gut verstehen können, was im Saal gesagt wird, sind alle angehalten, in Richtung eines bestimmten Bildschirms zu sprechen, in dem sich das Mikrofon befindet.

Elisabeth Seiler – sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr – erinnerte die Teilnehmenden zu Beginn der jüngsten Sitzung, dauerhaft laut zu sprechen. Sie habe auch schon Sitzungen per Videokonferenz verfolgt: „Ich weiß daher aus eigener Erfahrung, dass die Lautstärke zum Ende der Sitzung abflaut.“ Liebelt sagte, digitale oder hybride Sitzungen seien kein Phänomen der Corona-Pandemie, sondern es werde sie auch danach geben. Rats- und Ausschussmitglieder sowie andere Teilnehmer würden sich dafür entscheiden, weil sie zum Beispiel wegen der Kinderbetreuung lieber daheim bleiben möchten oder weil sie nicht mehr so mobil sind.

Mehr Rücksicht auf Hörgeschädigte nehmen

Das Thema Akustik im Ratssaal ist nicht neu. Bereits 2016 zum Beispiel diskutierte Hemmingen intensiv, wie kommunalpolitische Sitzungen attraktiver werden könnten. Die damalige Behindertenbeauftragte Ulla Petersen erläuterte, Erfahrungen in anderen Kommunen hätten gezeigt, dass die Besucherzahl bei Veranstaltungen durch verbesserte Akustik steige. Das Thema kam immer wieder auf den Tisch, 2018 beispielsweise den ersten beiden offenen Seniorensprechstunden des Hemminger Bürgermeisters.

Die Akustik spielt auch eine Rolle, wenn Hemmingen Rats- und Ausschusssitzungen live im Internet übertragen sollte. Hierzu hat sich der Rat noch nicht endgültig positioniert. Spätestens bis zum 7. Juli, das ist die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause, wollen die Kommunalpolitiker entscheiden, ob Ratssitzungen gestreamt werden und ob das auch für Ausschussberatungen gelten soll.

Sitzungen von Rat und Ausschüssen live im Internet?

Wenn sich eine Firma um die Technik und das Streamen kümmert, schlägt jede Sitzung laut Verwaltung mit etwa 1700 Euro zu Buche. Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss befürwortete, 12.000 Euro im Haushaltsplan 2022 bereitzustellen, also Geld für sieben Sitzungen. Das teilte Bürgermeister Jan Dingeldey auf Anfrage dieser Zeitung mit. Über den SPD-Antrag zur Technik im Bürger- und im Ratssaal habe der Verwaltungsausschuss noch nicht abgestimmt.

