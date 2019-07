Hemmingen

Eine Broschüre für den Urlaub? Ist im Internet schnell heruntergeladen. Staubsaugerbeutel? Sind online fix bestellt. Die neue CD der Lieblingsband? Wird gestreamt. Das alltägliche Leben wird zunehmend digitaler. Kann die Hemminger Stadtverwaltung Schritt halten? Etliches, wie aktuell der Ferienpass, läuft schon übers Internet. Vieles ist geplant, damit Bürger es auch abends oder am Wochenende bequem von zuhause erledigen können. Diese Zeitung fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Thema zusammen.

Stichwort Digitale Verwaltung: Wo steht Hemmingen?

Im Mittelfeld, so schätzt es die Erste Stadträtin Regina Steinhoff ein, und dort solle die Stadt auch bleiben.

Die Stadt will nicht vorpreschen?

Eher nein. Die Stadt möchte beobachten und erst dann etwas einführen, wenn woanders mögliche Anfangsfehler behoben sind und sich das System bewährt hat. Steinhoff verwies in der Sitzung eines Fachausschusses auch darauf, dass größere Kommunen „mehr Personalressourcen“ haben.

Welche digitalen Angebote gibt es schon bei der Hemminger Stadtverwaltung?

Einiges, zum Beispiel können Kindergartenplätze elektronisch eingesehen werden. Auch der Ferienpass der Jugendpflege läuft bei den Anmeldungen online. Nutzer sehen den Katalog der Stadtbücherei übers Internet ein. Bürger können Ideen und Mängel auf elektronischem Weg melden sowie Wahlscheine und Briefwahlunterlagen online beantragen. Rats- und Ausschusssitzungen mit den entsprechenden Vorlagen sind im Bürgerinformationssystem abzurufen, für Ratsmitglieder gibt es einen eigenen Bereich. Hinzu kommt der elektronische Rechnungseingang. Bewerber auf eine Stelle können ihre Unterlagen online einreichen.

Was kommt?

Bürger sollen mehr online erledigen können als bisher, zum Beispiel Urkunden oder eine Melderegisterauskunft beantragen. Geplant ist auch ein „Online-Bauamt“, allerdings unter Federführung der Region Hannover. Unter dem Stichwort E-Payment soll es einen Online-Bezahldienst geben. Auch Parkverstöße sollen elektronisch erfasst und bearbeitet werden. In allen Abteilungen, so der Plan, wird es digitale Akten geben. Die Verwaltung führt dazu zurzeit ein Dokumenten-Management-System (DMS) ein. Nach den Sommerferien soll ein Pilotprojekt in der Steuerabteilung im Service Finanzen starten. Steuern wie Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sind ureigene Aufgaben der Stadt.

Gibt es auch schon vor 2022 weitere digitale Angebote in Hemmingen?

Ja, und zwar immer in den Bereichen, für die die Stadt zuständig ist. Beim Melde- oder Sozialwesen zum Beispiel kann die Stadt nicht allein handeln, denn sie hängt an der Bundes-EDV.

Ist es später auch möglich über das Hemminger Portal etwas zu beantragen, dass dann eine andere Behörde bearbeitet?

Ja, das soll auch möglich sein.

Wie hoch ist die Messlatte?

Hoch. Ob Online-Banking oder Angebote wie Amazon oder Netflix: Die Menschen sind an gut funktionierende Systeme gewöhnt.

Was ist also das vorrangige Ziel in Hemmingen?

Wenn die Stadt Daten elektronisch erhält, will sie sie auch so weiterverarbeiten, also nicht ausdrucken, später bearbeiten und dann wieder ins System einlesen.

Gibt es schon eine Abteilung im Rathaus, die weitestgehend komplett elektronisch arbeitet?

Ja, das ist der Bereich Meldeangelegenheiten.

Sollen auch ältere Akten digitalisiert werden?

Das sei im Einzelfall zu entscheiden, sagt Steinhoff. Bei jedem Vorgang sei zu klären: Belässt man es bei der bisherigen Papierakte, scannt man davon etwas ein oder legt man einen ganz neuen Vorgang digital an. Heiko Malina, er leitet den Service Zentrale Dienste, macht deutlich: „Es ist ein riesiger Prozess.“

Dienstleistungen digital erledigen ist das eine, Leitungsgeschwindigkeiten das andere. Wie sieht es denn hier fürs Hemminger Stadtgebiet aus?

„Im Bereich der digitalen Infrastruktur ist Hemmingen prinzipiell gut aufgestellt.“ So steht es im Entwurf für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das sich mit Hemmingen im Jahr 2030 befasst. Der Grund für die gute Ausgangsposition seien Arbeiten von mindestens einem Telekommunikationsanbieter mit guten Internetverbindungen (DSL) bis sehr guten (VDSL). „Teilweise besteht auch die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Anbietern und unterschiedlichen Systemen. Damit ist eine zum jetzigen Zeitpunkt ausreichende und flächendeckende Grundversorgung gegeben.“

Wie ist das mit der Datensicherheit?

Diese hat die Stadt Hemmingen zu garantieren. Sie agiert aber nicht allein, sondern arbeitet schon jetzt mit der HannIT zusammen, der Hannoverschen Informationstechnologie.

Wie lange dauert eine Komplettsicherung der Daten in Hemmingen?

Etwa 26 Stunden, mehr geben nach Auskunft von Heiko Malina die Leitungen nicht her.

Was hat es mit dem Online-Zugangsgesetz auf sich?

Bund und Länder sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen elektronisch über entsprechende Portale anzubieten. Bürger und Firmen brauchen, so ist es geplant, dafür nur ein Nutzerkonto anzulegen. Und Hemmingen? Die Stadtverwaltung teilt dazu mit: „Derzeit ist strittig, ob die Regelung auch für Kommunen gilt. Allerdings gilt es als sicher, dass die Länder auch entsprechende Vorschriften mit Wirkung auf die Kommunen beschließen werden.“

Die Hemminger Bündnisgrünen hatten vor einigen Monaten einen Antrag zum Thema E-Government gestellt. Was ist daraus geworden?

In einer öffentlichen Sitzung des Fachausschusses hat die Verwaltung erläutert, welche Angebote es schon gibt und was geplant ist. Der Ausschuss hat dies ohne weitere Diskussion und Stellungnahmen zur Kenntnis genommen.

Wie weit sind andere Kommunen in der Region Hannover?

Springes Bürgermeister hat das Thema zur Chefsache gemacht und seit etwa einem Monat bei sich angesiedelt. Gehrden will digitale Stadt werden mit entsprechenden Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene und hat sich jetzt für die Aufnahme in ein von der Bundesregierung gefördertes Programm beworben. Alle Kommunen haben eines gemeinsam: Sie wissen, es ist ein Mammutprojekt.

