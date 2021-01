Hemmingen

Die Digitalisierung in Hemmingens Schulen soll einen kräftigen Schub bekommen. Doch reicht das Geld aus dem Digitalpakt des Bundes überhaupt? Welche Geräte wollen die Schulen anschaffen? Und wo müssen erst einmal noch Kabel verlegt werden? Wir fassen den aktuellen Stand einmal zusammen.

Reicht das Geld aus dem Digitalpakt aus?

Bei Weitem nicht. Hemmingen könnte maximal etwa 915.000 Euro bekommen. Die Verwaltung beziffert die Ausgaben für die Zeit von 2021 bis 2024 aber auf rund 2 Millionen Euro.

Es fallen unter anderem Betriebs- und Reparaturkosten an. Wer bezahlt das?

Diese Ausgaben muss die Stadt übernehmen. Sie sind bisher noch nicht genau beziffert.

Was haben die Begehungen in den Schulen mit einer Fachfirma ergeben?

Im Gebäude der Sekundarstufe I in der KGS sowie in der Grundschule Hiddestorf ist noch einiges zu tun. Dort müssen zum Beispiel Kabel verlegt und neue Serverräume hergerichtet werden. Die Planungskosten betragen für die KGS 180.000 Euro und für Hiddestorf 35.000 Euro. Hinzu kommen die Baukosten: für die KGS 870.000 Euro und für die Hiddestorfer Schule 125.000 Euro. Mit geringen Summen können laut Stadtverwaltung folgende Gebäude verkabelt werden: Sekundarstufe II der KGS sowie Türmchenschule und Grundschule in Hemmingen-Westerfeld und die Grundschule Arnum.

Wann sollen die Aufträge vergeben werden?

Für die KGS möglichst noch im Februar und für die Hiddestorfer Schule einen Monat später.

Digitalpakt : Schulen brauchen Tablets und Notebooks

Wann sollen die Arbeiten in den Schulen gemacht werden?

Dies solle hauptsächlich in den Ferien geschehen, sagt Bürgermeister Claus Schacht.

Was möchten die Schulen an Hardware ?

Die KGS wünscht unter anderem 300 Tablets. Bisher hat sie 67 Geräte auf fünf Laptopwagen. Die Grundschule Hemmingen-Westerfeld hätte gern 78 Notebooks (bisher zehn Laptops auf einem Wagen und 13 Computer im PC-Raum), doch die Stadt hat die Höchstgrenze bei 26 Notebooks gezogen. Mehr könne sie mit dem vorhandenen Personal für Informationstechnologie nicht stemmen. Die Grundschule Arnum wünscht 208 Tablets (bisher 16 Computer in einem PC-Raum) und die Schule in Hiddestorf 52 Tablets (bisher zehn PC in einem Raum). Alle Geräte sollen Schacht zufolge gekauft, nicht geleast werden.

Welches Betriebssystem verwenden die Schulen?

Das steht Schacht zufolge noch nicht fest. Wichtig sei, dass sich die Schulen auf ein System verständigen.

Reicht das Personal, das sich um die Pflege der digitalen Geräte kümmert?

Nein. Bisher gibt es eine Vollzeitstelle bei der Stadt, benötigt werden zwei mehr. „Die momentane Situation von IT-Fachkräften auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stellt sich problematisch dar“, schreib die Verwaltung in einer Ratsvorlage. Deswegen solle die Stadt Aufgaben an den technischen Dienstleister HannIT übertragen.

Wer soll sich sonst bei technischen Problemen kümmern?

In erster Linie die Schulen selbst und in zweiter Linie die Stadt oder der Hersteller oder eben der Serviceanbieter.

Wie werden die Geräte verwaltet?

In der KGS kümmern sich die Medienassistenten darum. In den Grundschulen macht es der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung.

Breitbandanschluss für die Schulen

Wie sieht es denn bei der Breitbandversorgung aus?

Hierbei möchte die Stadt Schacht zufolge von der Initiative Telekom@School profitieren, bei der die Telekom Internetanschlüsse stellt, sowohl für die KGS und die drei Grundschulen als auch für die Volkshochschule.

Wie viel Zeit hat die Stadt, um Förderanträge für den Digitalpakt stellen?

Sie müssen bis spätestens Mitte Mai 2023 bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde vorliegen. Die Investitionen sind bis Ende 2025 abzurechnen.

Die Schulen haben medienpädagogische Konzepte erarbeitet. Was ist das Ziel?

Die Schüler sollen unter anderem den Umgang mit digitalen Medien lernen, aber auch eine kritische Sichtweise mit Informationen aus dem Internet, und sich auf das digitale Berufsleben vorbereiten. In der Ratsvorlage heißt es dazu weiter: „Die Medien sollen die pädagogischen Prozesse unterstützen, das heißt, die Medientechnik muss, wenn sie intensiv genutzt werden soll, genau zu den unterrichtlichen Zielen passen.“

Sollte nicht schon im Dezember über den Digitalpakt diskutiert werden?

Ja, aber die Stadt hatte die für den 17. Dezember geplante öffentliche Sitzung verschoben. Sie befürchtete, dass einen Tag nach dem Lockdown zu viele Teilnehmer der Sitzung fernbleiben. Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration – mit 17 Mitgliedern ist es der größte Ratsausschuss in Hemmingen – tagt nun am Donnerstag, 14. Januar, ab 19 Uhr öffentlich im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Wegen Corona gibt es nur 15 Zuhörerplätze. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Gibt es schon Reaktionen aus der Politik?

Die FDP Hemmingen fordert eine Digital-/Videokamera plus Stativ für einen Livestream bei geteilten Klassen im Heimunterricht durch Lehrer. Die Kosten schätzt sie auf 500 bis 1000 Euro pro Klassensatz. Für die digitalen Tabletklassen fordert sie Sicherungs-/Ladeschränke zum Festeinbau für mobile Geräte als Schutz vor Diebstahl (schätzungsweise 1000 Euro pro Klassensatz), eine Gruppenversicherung für defekte Geräte und Ersatzgeräte im Fehlerfall sowie eine Software zum Spiegeln der Inhalte auf digitale Tafeln (schätzungsweise 100 Euro pro Klassensatz). Die FDP kritisiert, dass die Zahl der Geräte nicht ausreiche, um alle Schüler gleichermaßen mit einem mobilen Endgerät auszustatten.

Von Andreas Zimmer