Hemmingen

Ist es Wahlbeeinflussung, wenn ein Bürgermeisterkandidat am Sonntag der Kommunalwahl in Wahllokalen Schokolade an die Wahlhelfer verteilt? Das muss die Kommunalaufsicht der Region Hannover jetzt prüfen. Jan Dingeldey (CDU), neuer Bürgermeister in Hemmingen, hatte die Präsente an mehrere Wahlvorstände vergeben.

Der amtierende Bürgermeister und Wahlleiter Claus Schacht (SPD) teilte auf Anfrage mit, im Hemminger Rathaus sei ein Brief mit einem entsprechenden Hinweis eingegangen. Es sei kein Wahleinspruch gewesen, sondern die Bitte um Prüfung. Schacht sagte, Dingeldey solle seine Sicht der Dinge schriftlich darstellen. Bei Bedarf müsse die Verwaltung alle 18 Wahlvorstände befragen. Ansonsten verwies Schacht auf das laufende Prüfverfahren.

Dingeldey: „Das mache ich seit Jahren.“

Dingeldey bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass er am Sonntag, 12. September, in zwölf von 18 Wahllokalen im Hemminger Stadtgebiet gewesen sei. Die restlichen sechs waren Briefwahllokale. In den zwölf Wahllokalen, in den meisten sei er nachmittags gewesen, habe er dem ersten Wahlhelfer oder der ersten Wahlhelferin, die er getroffen habe, eine Schokolade der Marke „Merci“ im Wert von 2,99 Euro gegeben – ohne Karte oder schriftliche Vermerke von ihm auf der Packung.

Freude am Wahlamend: Der CDU-Kandidat Jan Dingeldey hat die Wahl in Hemmingen für sich entschieden. Hat er min Schokolade die Wahl beeinflusst?. Quelle: privat

„Das mache ich seit Jahren“, sagte Dingeldey. Er wolle damit als Wähler den Ehrenamtlichen danken. Die Übergabe sei ohne großes Aufsehen erfolgt. Mitunter habe er sogar den Hintereingang genommen.

Brief stammt von Bürgermeisterkandidat Harder

Der Brief, der im Rathaus eingegangen ist, stammt von einem unterlegenen Kandidaten: Veikko Harder war als Einzelbewerber einer der insgesamt vier Bürgermeisterkandidaten. Harder war am Sonntag nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Die Bürgermeisterwahl in Hemmingen ist klar entschieden worden: Den Erst- und die Zweitplatzierte trennen 2832 Stimmen. Dingeldey, 35-jähriger Jurist aus Arnum, holte mit 53,1 Prozent (5651 Stimmen) die absolute Mehrheit, eine Stichwahl war deshalb nicht nötig. Katja Schröder (SPD) aus Hannover-Döhren bekam 2819 Stimmen und holte 26,5 Prozent. Für Jürgen Grambeck (Grüne) aus Ohlendorf haben sich 16,15 Prozent der Wähler (1718 Stimmen) entschieden. Einzelbewerber Veikko Harder aus Hemmingen-Westerfeld kam auf 4,3 Prozent (453 Stimmen).

Von Andreas Zimmer