Arnum

Im Seniorenheim in Arnum hat am Freitag gegen 14 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. „Dort wurde ein Handdruckmelder betätigt“, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth am Sonntag mit. „Feuer oder Rauch konnten die Einsatzkräfte nicht feststellen.“ Die Feuerwehr habe die Anlage in dem Gebäude am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz zurückgestellt. Der Einsatz für die neun Mitglieder der Ortsfeuerwehr Arnum mit drei Fahrzeugen war Fieguth zufolge nach rund 20 Minuten beendet.

Mehrere Einsätze für die Ortsfeuerwehr Arnum

Wenige Minuten zuvor ging schon ein Alarm ein: Am Schaperweg in Arnum wurde eine hilflose Person gemeldet. Bereits am Vormittag half die Ortsfeuerwehr bei einem Einsatz in Hiddestorf. In der Aula der Grundschule hatte es gegen 10.30 Uhr ein kleines Feuer gegeben. Die Schule musste evakuiert werden.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer