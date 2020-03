Hemmingen-Westerfeld

Ein aufmerksamer Anwohner in Hemmingen hat am Sonnabend die Feuerwehr wegen eines vermeintlich piependen Rauchwarnmelders in einem Betrieb an der Weetzener Landstraße gerufen. Die Ortsfeuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld, Devese und Wilkenburg rückten gegen 12.10 Uhr mit 38 Einsatzkräften in sechs Fahrzeugen an. Das teilt der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Einbruchsalarm und nicht um einen Rauchmelder handelte. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle, sodass die Feuerwehrmitglieder den Einsatz bereits nach 20 Minuten beenden konnten. Wie die Polizei anschließend mitteilte, handelte es sich um einen Fehlalarm.

Von Tobias Lehmann