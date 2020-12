Hemmingen

Hartmut Hische ist die Freude anzusehen: Der Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Hemminger Rathaus darf künftig auf einem E-Scooter zu seinen Terminen fahren. „Damit bin ich rund viermal so schnell als zu Fuß“, sagt er. „Eine umweltfreundliche Fahrt etwa nach Hiddestorf und zurück ist damit kein Problem.“ Und Hische ist häufig unterwegs. Er kontrolliert den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie den Zustand von Verkehrsschildern und hält immer auch Ausschau nach wild abgeladenem Müll. Rund 40 Fahrten sind mit dem E-Scooter möglich, bevor dieser an einer Elektroladesäule wieder aufgeladen werden muss.

Klimaschutzagentur und Avavon sponsern den E-Scooter

Die Klimaschutzagentur Hannover und die Avacon AG haben den E-Scooter gesponsert. „Wir freuen uns, dass wir der Stadt Hemmingen diesen mobilen und umweltfreundlichen Scooter zur Verfügung stellen können“, sagt Irina Reeker, Mitarbeiterin in der Klimaschutzagentur. Frank Glaubitz, Kommunalreferent bei der Avacon, schließt sich an. „Für eine Kommune in der Größe Hemmingens ist der E-Scooter optimal zur flexiblen Fortbewegung geeignet“, sagt er und lässt es sich anschließend nicht nehmen, auch eine Runde mit dem Scooter zu drehen. Hische kann das verstehen. „Es macht auch einfach Spaß, darauf zu fahren“, sagt er.

Von Tobias Lehmann