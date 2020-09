Arnum

Wochenlang hat Eberhard Gehrke alles über den Fichtenwinkel gesammelt, dokumentiert und verarbeitet – jetzt ist sein Werk fertig: Auf insgesamt 40 abwechslungsreich mit Versen, Texten und Bildern gestalteten Seiten blickt der langjährige Anwohner, frühere Hemminger Gemeinderatsherr und Pressewart des SV Arnum in seiner Chronik zurück auf vier vollendete, lebhafte Jahrzehnte dieser Straße.

„ Mitte März hatte ich damit angefangen und rund 20 Tage dafür gebraucht. Die Umstände rund um die Corona-Pandemie waren für mich dabei nicht nur der Anlass, sondern boten mir auch die benötigte Zeit für das Sammeln, Ordnen und Aufschreiben der Erinnerungen“, sagt der Chronist. Er ist einer von vier Anwohnern, die von Anfang an dort leben. Zwölf Hausnummern insgesamt zählt die kleine Sackgasse mit Wendehammer.

1977 hatte man im Rat beschlossen, diesen Ortsbereich mit Wohnungen zu bebauen. Dafür mussten eine Obstplantage und die Mosterei Leiser/Haupt weichen. Und damit der Name Fichtenwinkel auch Sinn ergab, pflanzte der damalige Bürgermeister Albert Bormann drei serbische Fichten an zentraler Stelle des Straßenzuges.

Nachbarn wandern, essen und feiern zusammen

Für Anlieger wie Gehrke, Heinrich Steinberg und Rolf Rinke stand von Anfang an die nachbarschaftliche Verbundenheit im Mittelpunkt. „Das besteht auch heute nicht nur aus freundlichem Grüßen und interessierten Gesprächen. Man kann jederzeit zu jedermann kommen“, sagt Gehrke. Man kümmere sich in Urlaubszeiten auf Bitten der Nachbarn auch um die Zeitung und Post.

Damit der Name Fichtenwinkel auch Sinn ergibt wurden die entsprechenden Bäume gepflanzt. Quelle: Torsten Lippelt

Viele gemeinsame Wandertouren, Sommerfeste und ein Musicalbesuch in Bochum gehören ebenso zur Chronik vom Fichtenwinkel, wie Tischtennis- und Skatturniere, das alljährliche Gänsebratenessen zur Adventszeit sowie der monatliche Stammtisch. Dieser findet zumeist mit acht Teilnehmern beim nahe gelegenen griechischen Lokal Bacchus I. an der Göttinger Straße statt. „Bisher dürften es etwa 480 Stammtische gewesen sein“, sagt Rolf Rinke zurückblickend. Zur coronabedingten Gaststättenschließzeit traf man sich in diesem Frühjahr sogar in der heimischen Straße. „Und Silvester um Mitternacht feiert man mit dicker Weste und Sekt am großen Stein an unserem Wendehammer“, sagt Gehrke. In all den Jahrzehnten waren auch schon Fichtenwinkel-Mitbewohner wie der Boris-Becker-Erfolgstrainer Günther Bosch und der ehemalige Fußballspieler Robert Bertram von SV Arminia Hannover dabei.

Fichtenwinkel erlebt einen Generationswechsel

„Von uns Alten leben jetzt noch vier hier. Das Miteinander wandelt sich – es ist halt eine andere Generation“, sagt Gehrke und beobachtet die Entwicklung nicht ohne etwas Wehmut. „Aber das Schönste ist: Es ist wieder richtig Leben im Fichtenwinkel. Kinder laufen auf der Straße und der Altersdurchschnitt ist dramatisch und erfreulich gesunken“, sagt Nachbar Rinke. Er, sowie alle anderen Anwohner gehören zum exklusiven Kreis der Chronikinhaber.

Dabei kann zu den altgewohnten Feiern und Treffen jeder aus der Nachbarschaft gern dazu kommen. „Der ist nicht fremd, wer teilzunehmen weiß“, sagt Gehrke und lädt mit diesem Goethe-Zitat zu weiteren, noch zu schreibenden Chronikseiten des Fichtenwinkels ein.

Von Torsten Lippelt