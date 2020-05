Arnum

Zwischen Kabelrolle und Hebebühne soll sie also hin, die Obst- und Gemüseabteilung. Es fällt ein wenig schwer, sich vorzustellen, wie der Edeka-Markt direkt an der B 3 in Arnum in zwei Monaten fertig aussehen wird. Kabel für die LED-Beleuchtung hängen von der Decke. In allen Ecken wird noch gebohrt und geschraubt. Kacheln, die schon hängen, bieten Orientierung: Dort wird mal frischer Fisch verkauft. Eine Gipswand steht auch schon. Dort sollen die neun Kassen entstehen, darunter vier Schnellkassen, bei denen Kunden ihre Waren selbst einscannen und bezahlen können.

Es wäre die erste SB-Kasse in einem Lebensmittelmarkt im Hemminger Stadtgebiet. „Vor zwei Jahren haben wir die Schnellkassen im Markt in Hess. Oldendorf eingeführt. Das waren die ersten im Bereich der Edeka Minden-Hannover“, sagt Stefan Ladage, selbstständiger Edeka-Einzelhändler. Das Gebäude mit Photovoltaik-Anlage, das Ladage mietet, soll am 18. Juni fertig sein. Dann geht es an den Ladenbau und ans Einräumen der rund 30.000 Artikel für den Vollsortimenter. Eine Postfiliale und Lottoannahme seien nicht geplant. Am Donnerstag, 9. Juli, soll der Arnumer Markt dann eröffnet werden – nur in kleinem Rahmen wegen der Corona-Pandemie.

Edeka-Markt in Arnum eröffnet im Juli

Ursprünglich sollte die Eröffnung im Sommer 2019 sein, doch unter anderem verzögerten Kanalarbeiten und die Bewässerung des benachbarten Waldstücks die Arbeiten. So konnte erst im Oktober 2019 damit begonnen werden, die ersten Wände hochzuziehen. In Arnum, Hemmingens größtem Stadtteil, gibt es zurzeit nur den Discounter Penny.

Die Öffnungszeiten sind montags bis sonnabends von 6.55 bis 21 Uhr. Warum fünf Minuten vor sieben? Ladage sagt: „Das kann man sich gut merken.“ Auch sonntags werde geöffnet sein, allerdings nur von 8 bis 11 Uhr zum Brötchenverkauf, erreichbar durch eine Extra-Tür. Vorerst nicht sonntags öffnen soll das Bistro Ladage mit seinen 60 Sitzplätzen innen und weiteren 40 auf der Außenterrasse zur B 3. „Erst einmal alles langsam aufbauen“, sagt Ladage, der etwa 1,5 Millionen Euro in den Standort Arnum investiert.

1800 Quadratmeter Verkaufsfläche

60 bis 70 Mitarbeiter sollen zunächst tätig sein, Bewerbungen seien noch möglich. In der Pause können sie sich auf einer Terrasse mit Blick zum benachbarten Wäldchen aufhalten. Von der insgesamt 1800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche lässt sich nicht ins Wäldchen blicken. Es gibt aber eine Glasfront zur B 3.

Der neue Marktleiter ist ein alter Bekannter: Mohammad Eshghirad war stellvertretender Leiter des NP-Marktes Arnum, der auf dem Gelände des heutigen Ladage-Marktes stand. Das Gebäude wurde 2018 abgerissen. Eshghirad kümmerte sich zuletzt um den Ronnenberger Edeka-Markt, den Ladage übernommen hat und umbauen ließ.

Ladage investiert in Standort Arnum

In allen Ladage-Märkten gilt: Es komme auf die „Wohlfühlatmosphäre“ an. Juan Carlos Roman, der den Ladenbau leitet, kündigt zum Beispiel einen begehbaren, verglasten Kühlraum für Wein und Käse an. Ein weiterer Hingucker soll Ladages 47 Jahre alter VW-Transporter werden – der werde gerade aufbereitet, damit er im Laden als Stand in der Obst- und Gemüseabteilung dienen kann.

Ein Drittel des Gebäudes sei unterkellert, erläutert Ladage. Ein Fahrstuhl führe ins Untergeschoss, wo sich Lager und Technikräume befinden. Auch das Leergut rolle über einen Tunnel nach unten. Der Parkplatz mit rund 100 Abstellflächen ist über die B 3, aber auch über den Hundepfuhlsweg zu erreichen.

Hat Ladage schon die nächste Markt-Eröffnung im Blick? Er verneint. Erst einmal sei die Umgestaltung des Marktes in Gehrden an der Reihe. Kabelrolle und Hebebühne finden also bald einen neuen Platz.

Von Andreas Zimmer