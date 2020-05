Hemmingen

Das kulturelle Leben in Niedersachsen soll langsam wieder anlaufen. So sieht es der Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung vor. Die dritte Stufe, die unter anderem eine Öffnung der Freibäder unter Auflagen vorsieht, beginnt am Montag, 25. Mai. Ab der vierten Stufe sollen dann auch öffentliche Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern nach und nach wieder zugelassen werden. Ein konkreter Termin für dieses Stufe ist allerdings noch nicht genannt.

Die Hemminger Eheleute Britta und Manuel Hoge sind jedoch guten Mutes. Sie kündigen unter dem Motto „Klang des Sommers“ mehrere kleinere Veranstaltungen ab Juni unter Vorbehalt an. Die Tänzerin und Tanzpädagogin Britta Hoge und der Musiker Manuel Hoge laden in ihren eigenen und in andere Gärten in Hemmingen zu Lesungen und Konzerten ein. Einige davon sollen auch mehrfach ausgerichtet werden.

Das Wort zum Sommer, Freitag, 5. Juni, Sonnabend, 20. Juni, Sonntag, 21. Juni, und Freitag, 21. August. Britta Hoge gestaltet eine szenische Lesung ganz eigener Art mit Gedichten und Texten. Dazu wird sie von Manuel Hoge auf der Harfe begleitet.

Eine Reise durch das Land der Töne und Träume, Freitag, 19. Juni, Sonntag, 30. August. Manuel Hoge präsentiert mit zwei weiteren Musikern Klänge aus der ganzen Welt. Auf verschiedenen Instrumenten sollen so musikalische Geschichten erzählt werden.

Almost dead or still alive? Sonntag, 7. Juni, Freitag, 26. Juni, Freitag, 31. Juli, Freitag, 28. August. Britta Hoge gewährt gemeinsam mit Jazzgitarristin Natalie Palser einen Einblick in das Programm, das beide zurzeit zusammen erarbeiten. Die Gäste dürfen sich auf Lieder, Texte und Musik freuen.

TuneWood, Sonntag, 14. Juni. Harfenistin Milena Hoge und Flötistin Steffi Gärtner präsentieren als Duo Tunewood Lieder und Melodien aus Irland und Schottland.

Sonnengang, Sonntag, 19. Juli. Harfenistin Milena Hoge und Kontrabassist Jan-Gerrit Lütgering laden als Duo Sonnengang zu Jazz und Weltmusik ein.

The Alchymist, Sonnabend, 8. August. Jan-Gerrit Lütgering hat seinen Kontrabass mit einer zusätzlichen Seite für hohe Töne ausgestattet und führt musikalische Werke von der Zeit der Renaissance bis hin zum modernen Metal auf.

Milenas große Welt der kleinen Harfe, Sonnabend, 29. August. Milena Hoge bietet den Gästen auf zwei verschiedenen Harfen einen Blick in die Welt der Folk- und Weltmusik.

Alle Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr. Die konkreten Orte werden bei Anmeldung bekannt gegeben. Die Künstler bitten um eine Spende. Britta Hoge notiert Anmeldungen unter Telefon (0511) 760 83 13 oder per E-Mail an brittahoge.mut@gmail.com. Sie geht davon aus, dass nicht mehr als zehn Personen unter Einhaltung der dann geltenden Abstandsregeln an den Veranstaltungen teilnehmen können.

