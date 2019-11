Arnum

Der erste Teil des Weihnachtsmarktes des Tierschutzvereins Hände für Pfoten war am Sonnabend sehr gut besucht. Zeitweise gab es in den Gängen zwischen Kunsthandwerkermarkt, Kinderflohmarkt und Second-Hand-Basar kaum ein Durchkommen.

An den Ständen im gläsernen Gewächshaus boten Kunsthandwerker liebevoll gestaltete weihnachtliche Dekorationen an. „Der Markt ist super organisiert, es gibt viel Auswahl, und er ist wieder gut besucht“, freute sich Ausstellerin Kim Bode. Bei den Weihnachtsmärkten der Arnumer Tierschützer bietet sie schon seit mehreren Jahren Karten, Kalender, Anhänger und andere Dinge an, die sie selbst als „spirituelle Kunst“ bezeichnet. Sie stört allerdings, dass der Verein den Markt bereits im zweiten Jahr auf zwei Sonnabende aufteilen muss. „Es ist etwas umständlich, wenn man seine Sachen abends abbauen und am nächsten Sonnabend wieder aufbauen muss“, findet Bode. Grund ist eine Auflage der Stadt Hemmingen, die solche Veranstaltungen an Sonntagen verbietet.

Die Vereinsvorsitzende Kerstin Küstner sieht in der Aufteilung auf zwei Sonnabende Vor- und Nachteile. „Für die Planung und Vorbereitung ist das immer ein Spagat“, sagt sie. „Unsere Helfer sind voll berufstätig, und wer sonnabends arbeiten muss, kann nicht beim Weihnachtsmarkt dabei sein.“ Zudem hätten auch manche Kunsthandwerker nicht an beiden Wochenenden Zeit. „Am nächsten Sonnabend sind deshalb zum Teil andere Aussteller dabei. Das ist aber auch ganz schön, weil wir dadurch ein wechselndes Angebot haben.“

Mehr als 30 Helfer packen mit an

Die auf dem Second-Hand- und dem Kinderbasar angebotenen Waren wurden dem Verein gespendet. „Mit den Erlösen finanzieren wir die Tierschutzarbeit“, sagt Küster. Verkauft wurden die Waren, Speisen und Getränke von mehr als 30 Helfern.

Die Besucher konnten sich auch die Pflegestelle anschauen, in der derzeit 44 Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel und andere Tiere betreut und versorgt werden. Einige Tiere leben sogar bei Küster zu Hause. „Ich finde es wichtig, dass die Tiere mit mir in häuslicher Gemeinschaft leben“, sagt sie. „Dadurch kann ich viel mehr über die Tiere und ihre Eigenschaften erzähle.“ Anfassen durften die Besucher die Tiere allerdings nicht: Sonst bestehe die Gefahr, dass sich Keime oder Krankheiten von Tier zu Tier übertrügen. „Es wird für die Tiere sonst auch zu stressig.“

Zur Galerie Zahlreiche Besucher sind am Sonnabend zum Weihnachtsmarkt des Tierschutzvereins Hände für Pfoten nach Arnum gekommen. Wer wollte, konnte sich auch über die Pflege der Tiere informieren.

Zum ersten Mal konnten sich die Besucher zudem die beiden Häuser der neuen Kleintieranlage anschauen, die im Juni geliefert wurde. „Sie ist soweit fertig, die Häuser müssen nur noch von innen geölt werden.“

Am nächsten Sonnabend, 16. November, lädt der Verein Hände für Pfoten zum zweiten Teil des Weihnachtsmarkt ein. Er ist von 12 bis 18 Uhr auf dem Vereinsgelände am Hohen Holzweg 49 geöffnet.

Von Daniel Junker