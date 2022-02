Devese

Bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in Devese zogen der oder die Täter ohne Diebesgut davon. So zeigt sich das Bild nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei. Allerdings wurde das Mobiliar beschädigt.

Der Einbruch geschah in der Zeit von Montag, 10. Januar, 15 Uhr, bis Sonnabend, 19. Februar, 11.30 Uhr, wurde aber erst am Sonnabend entdeckt. Die Laube befindet sich an der Deveser Straße.

Einbruch in Laube: Zeugen gesucht

Mögliche Zeugen bittet die Polizei sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig ist. Es ist unter Telefon (05109) 5170 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer