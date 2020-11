Hiddestorf

Bei einem Einbruch in Hiddestorf haben der oder die Täter mehrere Haushaltsgegenstände wie Besteck gestohlen. Die Unbekannten hebelten am Mittwoch in der Zeit von 16.15 bis 20.15 Uhr ein Fenster auf, um in die Räume des Einfamilienhauses an der Straße Im Riepenfelde zu gelangen, teilte die Polizei mit.

Zeugen sollen sich im Kommissariat Ronnenberg melden, das auch für Hemmingen zuständig ist. Die Telefonnummer lautet (0 51 09) 51 71 50.

Von Andreas Zimmer