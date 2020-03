Jetzt gibt es Unterstützung für Risikogruppen in Hemmingen, die vom Coronavirus betroffen sind. Alle Ansprechpartner rund um die Einkaufshilfen gibt es hier im Überblick.

So wie in Köln (Bild) sollen bald auch in Hemmingen Einkaufshelfer unterwegs sein und Corona-Risikogruppen versorgen. Quelle: Oliver Berg/dpa