Eines steht fest: Der Besuch im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld wird teurer. Doch ob der Preis für die Einzelkarte angehoben wird oder jener von den Wertkarten, das ist noch nicht raus. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Diskussion im Überblick:

Was schlägt die Verwaltung vor?

Die Wertkarte für 20 Euro soll ab 1. März 2020 nicht mehr 18 Euro kosten, sondern 19 Euro. Die Wertkarte für 40 Euro soll nicht mehr für 35 Euro zu haben sein, sondern für 37 Euro. Die Wertkarte für 80 Euro soll von 65 auf 69 Euro steigen und die Wertkarte für 100 Euro von 75 auf 80 Euro.

Von den Wertkarten wird der entsprechende Eintrittspreis, zum Beispiel je nach Länge des Badbesuches, von den Automaten im Bad abgebucht. Von einer Erhöhung der Einzelkarte habe die Verwaltung bisher abgesehen. Fachbereichsleiter Sven Bertram sagte, die Verwaltung befürchte, dass manche Erwachsene an den Automaten den ermäßigten Tarif wählen – sprich: schummeln.

Was sagen die Fraktionen?

Der Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr hat in seiner jüngsten Sitzung nicht abgestimmt. Die SPD verwies darauf, dass der Tarif zuletzt 2012 geändert wurde –seitdem können die Besucher fürs gleiche Geld mehr Zeit im Bad verbringen. Die Zeitbegrenzung wurde um 30 auf 120 Minuten erhöht. Zu überlegen sei, ob die Einzelkarte von 4 auf 5 Euro angehoben werden könnte. Mit einer Wertkarte für 20 Euro könnte man das Bad also vier Mal besuchen. Andererseits seien die günstigeren Wertkarten bei einem höheren Einzeleintrittspreis nicht mehr so attraktiv.

Warum soll der Eintritt überhaupt teurer werden?

Der städtische Haushalt ist nicht ausgeglichen. Der Rat sieht in seinem Konsolidierungskonzept Mehreinnahmen im Bad vor. Auf rund 8000 Euro käme die Summe mit dem Vorschlag der Verwaltung, rechnete Fachbereichsleiter Bertram vor. Die Wertkarten machen laut Verwaltung den größten Anteil des Umsatzes im Büntebad aus. Viele Stammgäste nutzen sie, aber auch Kursteilnehmer. Im Jahr 2018 wurden mehr als 3200 Wertkarten verkauft.

Welches ist die meist gewählte Karte am Automaten ?

Das sei die Einzelkarte Erwachsene 120 Minuten, erläuterte Badleiter Matthias Heinze. Sie wurde im vergangenen Jahr etwa 43.000-mal gedrückt, gefolgt von dem ermäßigten „Tarif 1“ für den zweistündigen Besuch (etwa 10.000).

Wäre es nicht besser, die Besucherzahl zu steigern?

Das Büntebad wird laut Verwaltung gut angenommen – sowohl von privaten Besuchern als auch von Schulen und Vereinen. Im vergangenen Jahr habe es sogar mit fast 101.000 Gästen einen Besucherrekord gegeben, teilt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff mit. Im Jahr 2018 waren es noch 90.731 Besucher. Für viele Gäste ist die Kombination von Bad und Sauna attraktiv. Besucher zahlen einen einheitlichen Eintrittspreis – unabhängig davon, ob sie zum Schwimmen im Hallenbad gehen oder in die Sauna.

Wenn die Einzelkarte teurer wird, was ist dann mit bereits erworbenen Wertkarten ?

Das sei noch zu klären, sagte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Fraktionen beraten intern, ebenso der Verwaltungsausschuss. Die öffentliche Ratssitzung ist für den 20. Februar geplant.

Zu diesen Zeiten ist das Büntebad geöffnet Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ist dienstags bis donnerstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 7 bis 21 Uhr, sonnabends von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 17.30 Uhr. Montags bleibt das Bad stets geschlossen.

