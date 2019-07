Hemmingen

Die Bürger haben das Wort: Meist beginnt eine Sitzung von Rat oder Ausschüssen in Hemmingen damit, dass Besucher die Möglichkeit der Fragestunde nutzen. Ein Arnumer hatte in der jüngsten Ratssitzung die sogenannte Fragestunde selbst in den Mittelpunkt seiner Frage gestellt: Warum sei es eigentlich nicht möglich, als Bürger auch am Ende der Sitzung Fragen zu stellen? Möglich sei das, erwiderte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff, allerdings müsse der Rat dafür die Geschäftsordnung ändern. In den vier Ratsfraktionen wird das unterschiedlich gesehen, ergab eine Umfrage dieser Zeitung. Eines haben alle Fraktionen gemeinsam: Sie verweisen auf ihre Gesprächsbereitschaft auch außerhalb der Sitzungen, zum Beispiel telefonisch oder per E-Mail.

SPD: Die Partei regt an, das Thema in der nächsten Sitzung der Fraktionsvorsitzenden zu diskutieren. „Gerade zu Beginn der Sitzung ist die Fragestunde, soweit Fragen zur Sitzung beziehungsweise deren Themen gestellt werden, sinnvoll. Die Bürger können die Politiker konkret fragen, wie sie zu den Themen stehen und welche Grundlagen sie für ihre Beratung hinzugezogen haben“, erläutert SPD-Fraktionschef Jens Beismann. Möglicherweise geben sie auch Impulse für neue Gedanken. „Am Ende der Ratssitzung kann die Problematik entstehen, dass nur noch die Frage gestellt werden könnte, warum sich eine Fraktion zu einer Frage in der Weise verhalten hat, wie sie es tat. Das würde dann lediglich zu einer Erläuterung führen, die auf das Votum keinen Einfluss mehr haben kann und auch dann nicht mehr Teil der Sitzung sein sollte.“ Beismann ergänzt: „In den Fachausschüssen könnten nach den Sitzungen möglicherweise auch die Fragen gestellt werden, wie der Ablauf der Diskussion bis zum Rat erfolgen soll“ - auch wenn dies oft schon in der Sitzung klar sei.

CDU: „Wenn es die Sitzungen für Bürger interessanter macht, stehen wir dem aufgeschlossen gegenüber“, sagte der Fraktionsvorsitzende Ulff Konze. Er warne aber davor „überzogene Erwartungen zu wecken“. Denn: „Rats- und Ausschusssitzungen dürfen ihren Grundcharakter nicht verlieren.“

Das bedeute, dass sie nicht zu Diskussionsveranstaltungen mit Bürgern werden dürfen. „Dafür gibt es andere Formate wie Informationsveranstaltungen.“

Bei den Themen für die Fragestunde am Sitzungsende will sich die CDU noch nicht festlegen. „Es darf sich auf jeden Fall keine zweite Diskussion zu dem Thema entfachen.“ Um Erfahrungen zu sammeln, könnte die Fragestunde zur Probe eingeführt werden.

DUH: Die Unabhängigen Hemminger wollen am Ablauf nichts ändern. Dieser sei in Rats- und Ausschusssitzungen „völlig sachgerecht und sinnvoll“. Der Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje gibt zu bedenken, dass eine weitere Fragestunde am Ende der Sitzung dazu führen könnte, dass die „schon behandelten und gegebenenfalls beschlossenen Themen wieder aufgemacht werden“ und sich auch jede Fraktion nochmals äußere. „Das halte ich in Summe für nicht hilfreich.“

Zudem sei es möglich, auch während der Sitzung bei einzelnen Tagesordnungspunkten zu fragen. „Ich denke, dass alle Vorsitzenden der Ausschüsse hier schon oft oft die Bereitschaft hatten, die Sitzungen für die Fragen der Bürger zu unterbrechen.“

Bündnisgrüne: Die Fraktion sei noch in der Meinungsbildung, erläutert Vorsitzender Joachim Steinmetz. „Ich stehe einer Fragestunde sowohl zu Beginn als auch zu Ende der Sitzung kritisch gegenüber“, sagt er. Zusätzliche Fragen können sich nur aus dem Sitzungsverlauf ergeben. „Das würde aber bedeuten, dass man inhaltlich wieder zu den betreffenden Themen zurückspringt und Kritik oder Anregungen, die in den Fragen der Bürger oft enthalten sind, nicht adäquat berücksichtigt würden.“ Deshalb sollten die Aussschussvorsitzenden „bei offensichtlich relevanten Tagesordnungspunkten“ die Sitzung für Fragen der Bürger unterbrechen. Dass Sitzungen für Zuhörer atttraktiver werden, sei nach wie vor ein aktuelles Thema. „Die eigentliche Schwierigkeit sehe ich darin, dass zum Verständnis der Diskussion meist eine gründliche Vorbereitung der Vorlagen erforderlich ist. Diese Vorbereitung können Bürger oft nicht leisten. Gleichzeitig fehlt aber in den Sitzungen meist die Zeit, um zu jedem Punkt eine umfassende inhaltliche Einführung zu geben. Das ist für die Bürger tendenziell unbefriedigend.“ Deshalb sollten für alle Themen, die „besondere Tragweite haben und die in der Öffentlichkeit Konfliktpotenzial bieten“, Informationsveranstaltungen organisiert werden. Dies sei beispielsweise zum Hochwasserschutz bereits geschehen, „kann aber sicher noch verbessert und ausgebaut werden bis hin zu einer echten Bürgerbeteiligung“.

So ist es in den Nachbarstädten Wie handhaben es die Nachbarstädte von Hemmingen mit der Fragestunde? So ist es in Pattensen: Dort gibt es zwei Einwohnerfragestunden. In Rats-, Ausschuss- und Ortsratssitzungen dürfen Einwohner nach den Regularien Fragen zur Tagesordnung stellen. Erst am Ende der Sitzung ist es dann möglich, auch etwas zu anderen Themen zu fragen. Beide Frageblöcke dürfen nicht länger als je 30 Minuten dauern. Details zu Redezeiten sind in dem Paragrafen der Geschäftsordnung nicht genannt. So ist es in Laatzen: Ob im Rat, Ortsrat oder Ausschuss – jede Sitzung beginnt mit einer Bürgerfragestunde zu Themen, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Die Zeit ist auf 30 Minuten begrenzt. Für jede Frage stehen höchstens fünf Minuten zur Verfügung. Werden danach Punkte aufgerufen, können sich Bürger jeweils zu Beginn äußern. Es dürfen sich zwei Zusatzfragen anschließen, sofern sie sich auf die erste Frage beziehen. Die Regelung gibt es seit Sommer 2014 und soll die Sitzungen bürgerfreundlicher machen. Zuvor durften sich Zuhörer lediglich vor der Beratung von Tagesordnungspunkten äußern. Oftmals wussten jedoch zu diesem Zeitpunkt die wenigsten, worum es geht. zi

