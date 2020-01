Hemmingen-Westerfeld

Einen musikalischen Liederabend von und mit Elke Wollmann und Béatrice Kahl steht am Freitag, 14. Februar, im bauhof auf dem Programm. Ab 20 Uhr tauchen sie im Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld unter dem Titel „ Billie, Edith und Marlene“ in die Lieder von „Lady Day“ Billie Holiday, dem „Spatz von Paris“ Edith Piaf sowie Marlene Dietrich ein, die auch als „fesche Lola“ aus dem „Blauen Engel“ bekannt ist. Bei ihrer musikalischen Spurensuche beleuchten sie unter anderem das Leben, die Liebe und das Leid.

Dabei gehen die beiden Musikerinnen auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise. Auf der Bühne und zusammen mit dem Publikum wollen Schauspielerin Elke Wollmann (Gesang) und die Soul-Jazz Pianistin Béatrice Kahl herausfinden, was den Blauen Engel, den frechen Spatz und Lady Day verbindet. „Es sind drei Frauen, die wir bewundern, die uns beeindrucken und die unser Leben beeinflussen“, machen Wollmann und Kahl deutlich. Sie sehen ihr Bühnenprogramm auch als eine Liebeserklärung an die drei legendären Künstlerinnen.

Wollmann und Kahl treten im bauhof auf

Billie Holiday erblickte im April 1915 das Licht der Welt, ein halbes Jahr später - im Dezember –wurde Edith Piaf geboren. Beide verbrachten ihre ersten Lebensjahre bei ihren Großmüttern. „In Edith Piafs Fall bedeutete es, dass ihr Zuhause ein Bordell war“, erklärt Wollmann. Aber auch Billie Holiday landete ein paar Jahre später an einem solchen Ort: Sie erledigte Botengänge für die Bordellbesitzerin. Später wurden sie drogenabhängig und kämpften verzweifelt gegen ihre Sucht. „Sind sie sich jemals begegnet?“, fragt Kahl.

Edith Piaf und Billie Holiday fanden in Marlene Dietrich ihr Sehnsuchtsbild. Dietrich stammte aus großbürgerlichem Hause, hatte eine gute Schulbildung und wurde früh in ihren musischen Begabungen gefördert. Wollmann betont: „ Marlene legte nicht ihr Herz und ihre Seele auf den Tisch. Sie war die kühle, überirdisch schöne Frau, die ihre Emotionen nicht zeigte. Die Männer lagen ihr zu Füßen und für die Frauen war sie ein Vorbild, da sie unglaublich emanzipiert ihr Leben lebte.“ Dieses Spannungsverhältnis wollen Wollmann und Kahl in ihrem Bühnenprogramm musikalisch in Szene setzen.

Hier gibt es Karten für den bauhof

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt: 17 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei „et cetera“ am Rathausplatz 2 in Hemmingen, bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum sowie in der Bücherecke an der Dammstraße 2 in Pattensen erhältlich sowie im Internet auf bauhofkultur.de.

Lesen Sie auch

So feiert der bauhof sein 20-jähriges Jubiläum

20 Jahre bauhof im Schnelldurchlauf

Trio von Stefanie Neigel berührt bei Auftritt im Bauhof

Von Daniel Junker