Hemmingen

Wie kann man Kindern Medien vermitteln, die es noch nicht gab, als man selbst Kind war? Diese Frage warf Moritz Becker gleich zu Beginn des Webinars auf, das am Donnerstagabend über die virtuelle Bühne ging. Organisiert hatte die Veranstaltung „Whatsapp, Instagram und Snapchat: Was geht uns Eltern das an?“ die Stadt Hemmingen in Kooperation mit der Stadt Garbsen. Sie richtete sich an Eltern von Kindern im Grundschulalter und wurde gestaltet vom hannoverschen Verein Smiley. Rund 100 Mütter und Väter nutzten das Angebot.

Der Sozialpädagoge Becker gestaltete das Seminar gemeinsam mit seinem Kollegen Ralf Willius erstmals online. Die Teilnehmenden hatten sich zuvor über die städtische Netzwerkkoordinatorin der Frühen Hilfen, Diana Sandvoß, angemeldet. Während Becker seinen Vortrag per Video hielt, war Willius als Bild-im-Bild zugeschaltet und betreute den Chat. Dort konnten die Eltern kommentieren und selbst Fragen stellen.

Smartphone und Co. stehen schon bei den Kleinsten hoch im Kurs. Quelle: Stadt Burgdorf (Archiv)

Erwachsene als Bedenkenträger

Eindringlich erklärte Becker, warum Kinder so positiv auf soziale Netzwerke reagieren. Sie seien unbekümmert und neugierig, gehen intuitiver an Apps und deren Funktionen heran. Erwachsene dagegen agieren eher als Bedenkenträger. Oder wie es eine Mutter im Chat formulierte: „Wo ich erst mal vorsichtig nachlese, was welche App tut, hat mein Sohn sie schon in Betrieb.“

Kinder suchen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das mache sie anfällig für Likes und positive Kommentare. Und sie seien häufig schneller als Ältere, wenn es darum gehe zu verstehen, wie Digitales funktioniert. Becker regte an, darauf auch als Erziehungsberechtigter positiv zu reagieren, das Kind etwa zu loben für sein Geschick: „Pass auf, du kannst das Technische gut, und ich kann meine soziale Erfahrung einbringen.“

„Du bist selbst schuld“ hilft nicht

Der Sozialpädagoge und Medienexperte erklärte in seinem Vortrag nicht, wie die einzelnen Netzwerke wie Snapchat oder Tik Tok funktionieren. Er beleuchtete, warum Kinder die Apps so nutzen, wie sie es tun. Aus Sicht der Erwachsenen etwa mache es wenig Sinn, regelmäßig das eigene Profilbild bei Whatsapp oder anderen Messengern zu ändern – den jungen Menschen aber garantiert es Aufmerksamkeit, wenn sie mit einem traurigen oder einem lustigen Bild immer wieder eine Reaktion oder Nachfrage provozieren.

Vor allem bemühte sich Becker, den Eltern einen positiveren Blick auf die Onlineaktivitäten ihres Nachwuchs zu vermitteln, ohne die Risiken schönzureden. Je offener und je weniger urteilend Eltern reagierten, desto eher lernten Kinder, dass sie sich Mutter oder Vater anvertrauen können, wenn im Netz irgendetwas Komisches passiert ist, ihnen Pornos oder Hitler-Bilder geschickt oder sie schlimm beleidigt werden. Aussagen wie „Du bist selbst schuld, wenn du so etwas postest“ seien da fehl am Platz.

Angeregt durch die Moderatoren äußerten sich die Eltern mit allerlei Anmerkungen. Becker und Willius boten daher an, auch nach der offiziellen Verabschiedung noch weitere Fragen zu beantworten. Im Webinar waren zu der Zeit immer noch rund 70 Teilnehmer anwesend.

Von Katharina Kutsche