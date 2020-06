Hemmingen-Westerfeld

Jeden Morgen dasselbe: Mütter oder Väter fahren ihre Kinder mit dem Auto so nah es geht an das Klassenzimmer und mittags beim Abholen möglichst genauso nah noch einmal ans Gebäude. Die Stadt Hemmingen geht davon aus, dass es die sogenannten Elterntaxis auch noch viele weitere Jahre geben wird, und weist deshalb im Planentwurf für den Neubau der KGS schon mal eine überdachte Fläche für den elterlichen Bring- und Abholdienst aus: eine Elterntaxispur für bis zu sieben Fahrzeuge. Noch gibt es keine Detailplanung, aber eine Idee: Ein Dach soll soweit herausragen, dass die Insassen trockenen Fußes ein- und aussteigen können.

Die Idee kommt nicht überall gut an. „Ist das jetzt State of the Art?“, fragte Jan Dingeldey ( CDU) jüngst im Fachausschuss verwundert und kritisierte die Elterntaxis. Die Devise von Bürgermeister Claus Schacht lautet: „Besser regeln, als sich zu ärgern. Wenn es das Problem nicht mehr gibt, machen wir auf der Fläche Fahrradständer.“ Der Verwaltungschef verwies nicht nur auf die Schüler, die gebracht und abgeholt werden, sondern an die KGS in Hemmingen-Westerfeld grenzen Sporthalle, Sportplatz und Büntebad – es würden schließlich auch außerhalb der Schulzeiten etliche Kinder zum Sport gefahren und wieder abgeholt.

Extra-Spur für Elterntaxis

Auch die Planer des Neubaus für die Carl-Friedrich-Gauß-Schule befürworten ein ausgewiesenes Gelände. „Zurzeit fahren die Elterntaxis kreuz und quer“, hat Landschaftsarchitektin Christine Früh festgestellt. Momentan ist der Parkplatz eine Einbahnstraße. Künftig sollen die Fahrzeuge wie gewohnt auf den Platz fahren, aber an einer neuen Ausfahrt direkt am Büntebad-Gebäude wieder auf die Hohe Bünte rollen. Roman Binder ( Bündnisgrüne) sagte, er könne Dingeldeys Kritik an den Elterntaxis nur unterstützen.

Damit die Stadt aktuell dem Problem der Elterntaxis Herr wird, stehen 5000 Euro im laufenden Haushalt, um – wie zum Beispiel an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld – Haltepunkte auszuweisen, an denen sich die Kinder sammeln und gemeinsam zur Schule gehen sollen.

Parken am Büntebad

Die Elterntaxi-Planung für die KGS kommt nicht von ungefähr, denn nach Auskunft des Architekten Herwig Krause entfallen durch die Neubaupläne in dem Bereich etwa 50 der 115 Parkplätze. Rund 40 Ersatzflächen könnten am früheren Jugendzentrum geschaffen werden sowie elf Plätze, längs aufgestellt, entlang der Hohen Bünte. Ansonsten gebe es bereits einen großen öffentlichen Parkplatz am Strandbad, rund 400 Meter entfernt vom geplanten Neubau der Schule. Wolf Hatje (DUH) regt an den Weg dazwischen attraktiver zu machen, zum Beispiel durch eine Überdachung. Am Büntebad direkt müsse es auf jeden Fall genügend Parkplätze für Badgäste geben, sonst sei der Besuch dort für manche nicht mehr so attraktiv.

Dass der Parkplatz am Bad auf Dauer nicht so bleiben kann, wie er ist, stellt auch das Architekturbüro Schäfer Krause Schulz aus Hannover in seiner aktuellen Machbarkeitsstudie heraus: „Die Parkplatzanlage für Schule und Büntebad ist schon heute in keinem allzu guten Zustand. Eine Überarbeitung aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht ist in den nächsten Jahren zu erwarten.“

Von Andreas Zimmer