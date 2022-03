Hemmingen

Die Hemminger Bündnisgrünen laden in den Osterferien zu einer Sonderausgabe in ihrer Reihe „Stadtgespräch“ ein. Wegen des Kriegs gegen die Ukraine ist das Thema Energiewende wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Der Titel der Onlineveranstaltung lautet: „Weg von Putins Öl, Kohle und Gas – wie organisieren und finanzieren wir den Turbo für Energiewende und Klimaschutz?“ Die Moderation übernimmt Evrim Camuz, Vorsitzende der Fraktion der Bündnisgrünen in der Regionsversammlung.

Gemeinsam mit Anja Floetenmeyer-Woltmann, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, sowie Sven Christian Kindler, Bundestagsabgeordneter und Sprecher für Haushaltspolitik der Grünen, und interessierten Bürgerinnen und Bürgern soll über die Energiewende diskutiert werden. Das Projekt stehe jetzt mehr denn je für Sicherheit, Freiheit und Unabhängigkeit, heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung. Deshalb soll auch über Möglichkeiten gesprochen werden, die Energiewende zu beschleunigen.

Anmeldungen für Onlinestadtgespräch der Grünen

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. April, ab 20 Uhr auf der Onlineplattform Zoom statt. Anmeldungen sind auf der Internetseite www.gruene-hemmingen.de möglich.