Hemmingen

Etwas mehr als 40 zahlende Gäste haben sich am Samstagabend zu einer Veranstaltung in den Biergarten des Vereinslokals Zum Storchennest des SC Hemmingen-Westerfeld locken lassen. Der hannoversche Entertainer Marc Masconi unterhielt dort mehr als drei Stunden lang die Gäste, die von Clubwirt Sharon Müller und seiner Familie auch noch ein Essen serviert bekamen.

Masconi, der gerade erst als Gentleman of Music beim „Best of Kleines Fest“ in Herrenhausen aufgetreten war, nahm sein Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Las Vegas. In mehreren Showblöcken interpretierte er Welterfolge von Tom Jones („Keep on Smiling“, „Delilah“ und „She’s a Lady“), Frank Sinatras Version von „Mack the Knife“ (Mackie Messer) und dessen „ New York, New York“. Auch das von Mousse T. aufgepeppte „Sexbomb“ von Tom Jones gab der Entertainer zum Besten.

Anzeige

Lesen Sie auch: So war der Auftritt von Marc Masconi beim „Best of Kleines Fest“

Weitere HAZ+ Artikel

Mit Abstand zwischen den Tischen: Marc Masconi singt bei der Open Air-Vegas- BBQ- und Cocktailnacht in der Hemminger Gastwirtschaft Zum Storchennest. Quelle: Torsten Lippelt

Die zu später Abendstunde mit 28 Grad Celsius noch sehr warme Luft, die Show und das abwechslungsreiche – auch vegetarische – Essen vom Grill samt Nachtisch ließen Urlaubsstimmung aufkommen. Mit einsetzender Dunkelheit kamen die farblich wechselnden Scheinwerfer und die Nebelmaschine richtig zur Geltung. Als Zugabe hörten das Publikum noch Tony Christies „Is This the Way to Amarillo“.

Sie seien „über drei Ecken“ zueinandergekommen erklärten Marc Masconi und Clubhauspächter Sharon Müller. Dabei hätten sie sich überlegt, was sie als Künstler und Gastronomen in Corona-Zeiten in kleinem Rahmen tun könnten. So entstand die Idee für den „Vegas-BBQ- und Cocktailabend“.

Weitere Veranstaltungen im August und September

„Das war eine schöne Sache, und das Publikum hat es toll gefunden“, sagte Clubwirt Müller erfreut. Wegen der großen Nachfrage will er den Biergarten im Sommer für weitere Open-Air-Veranstaltungen nutzen. So tritt dort am Sonnabend, 22. August, um 20 Uhr erneut Travestiekünstler Paul A Jackson mit Freunden auf. Schon vor drei Wochen hatte er mit seinem Bühnenpartner Kim Bärly das Publikum begeistert. „Das wird ein lebhafter Tag“, sagt Müller, „denn am Nachmittag spielt nebenan zunächst die Reserve der Bundesligavereine Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg gegeneinander“. Im September soll es bei gutem Wetter sonntags einen Frühschoppen mit Kulturevent im Storchennest geben.

Von Torsten Lippelt