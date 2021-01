Hemmingen-Westerfeld

Direkt an der Kreuzung der alten Bundesstraße 3 mit der Weetzener Landstraße soll ein neues Wohnhaus entstehen. Am 25. März will der Rat den Beschluss dazu fassen. Noch bis Montag, 18. Januar, liegt der Planentwurf öffentlich aus. Bis dahin können Bürger Kritik und Anregungen einreichen.

Waren für das Bauvorhaben nahe der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld ursprünglich sechs Stockwerke mit Tiefgarage vorgesehen, sind es nun drei Etagen mit ebenerdigen Parkplätzen auf dem Grundstück. Um das Gebäude mit voraussichtlich bis zu 14 Wohnungen, jede zwischen 60 und 120 Quadratmeter groß, soll wegen des Schallschutzes eine Mauer gezogen werden. Diese soll ansehnlich werden, indem zum Beispiel eine Hainbuchenhecke gepflanzt wird. Das heutige, kleinere Wohnhaus auf dem Grundstück an der Weetzener Landstraße 113 soll abgerissen werden.

Anzeige

Hier liegt der Plan fürs Wohnhaus Weetzener Landstraße aus

Der Entwurf des Bebauungsplans ist im Fachbereich Bau und Umwelt im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld einzusehen: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags von 15 bis 18 Uhr. Weitere Termine können unter Telefon (05 11) 4 10 32 69 oder 4 10 31 12 vereinbart werden. Die Entwürfe sind auch auf der Internetseite der Stadt auf www.stadthemmingen.de einsehbar unter dem Registerpunkt „Bauleitpläne im Verfahren“. Auf dieser Seite lassen sich auch Stellungnahmen abgeben und eigene Dokumente hochladen.

Auf dem Eckgrundstück (links) soll der Neubau entstehen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die Meinungen über die Architektur des neuen Wohnhauses gehen auseinander: Kerstin Liebelt ( SPD) nannte den Bau „offen und gefällig“. Von einem „Klotz“ hingegen sprach Wolf Hatje (DUH) und verwies auf die Umgebung mit Einfamilienhäusern und den historischen Rosengärten. Das Büro Fink+Team aus Hannover, das den Entwurf gemacht hat, war auch an der Planung für den internationalen Flughafen im russischen Rostow am Don beteiligt.

Die Visualisierung zeigt das neue Wohnhaus mit Blick von der Weetzener Landstraße aus. Quelle: Fink+Team Hannover

„Nachverdichtung“ für neue Wohnungen

In dem Planentwurf für Hemmingen verweist die Stadt unter anderem darauf, dass „die Attraktivität der Privatgrundstücke gesteigert und Wohnraum in zentraler Lage zur Verfügung gestellt wird“. Dadurch werde eine Nachverdichtung begünstigt, die der Bevölkerung in Hemmingen insgesamt zugutekomme.

Von Andreas Zimmer