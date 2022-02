Hemmingen-Westerfeld

Die Abgrabungen des Bodens an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld kostet voraussichtlich fast eine halbe Million Euro mehr als erwartet. Ursprünglich seien 815.000 Euro dafür vorgesehen gewesen, erläutert Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung. Die genaue Summe ergebe sich, wenn die Rechnung des Unternehmers vorliegt. Der Stadt sei aber kein Schaden entstanden.

So sieht das Gelände an der Hohen Bünte nach den Erdarbeiten aus. Quelle: Torsten Lippelt

Dass das Projekt teurer geworden ist, habe mehrere Gründe. „Es war mehr Boden als Sonderabfall zu entsorgen“, sagt Schedler. Im Boden sei ein hoher Schwermetallanteil. Dies sei nicht nur in Hemmingen so, sondern überall im Leinetal und hänge mit dem früheren Bergbau im Harz zusammen. Das Flusswasser habe die Schwermetalle bis nach Hemmingen gebracht.

Boden aus Hemmingen war Sonderabfall

Weil es zurzeit keine Deponie mit freier Kapazität in der Nähe gebe, musste der Boden nach Sachsen-Anhalt transportiert werden. Bei der Ausschreibung sei die Stadt davon ausgegangen, dass nicht der ganze Boden Sonderabfall sei. Die Bodenmenge habe sich auch vorher schwer schätzen lassen. Ein weiterer Grund für die Mehrausgabe sei das Gewicht des Bodens, der durch die derzeitige Witterung schwerer sei. Jeder Lastwagen mit dem Boden sei gewogen worden. Die Stadt habe die Arbeiten nicht verschieben dürfen. Die Wasserbehörde habe bereits eine Verlängerung bis zum 28. Februar zugestimmt – die letzte Frist vor Beginn der Vegetationsperiode. Eigentlich hätte am 31. Dezember Schluss sein sollen.

Große Erdberge türmten sich zuvor auf dem Gelände. Quelle: Andreas Zimmer

Steven Maaß, Sprecher der FDP/DUH-Gruppe, wollte in der jüngsten Ratssitzung wissen, ob die Verwaltung nicht hätte abschätzen können, dass durch die Feuchte in dieser Jahreszeit der Boden schwerer sei. Schedler verglich dies mit einem „Lotteriespiel“. Denn: „Wir hatten auch schon trockenere Winter“, sagt Schedler. In einem regenreichen Sommer wäre der Boden auch schwerer gewesen. Maaß fragte, ob zu wenig Bodenproben genommen worden seien. Schedler wies darauf hin, dass jede Probe Geld kostet. Wären es mehr Proben gewesen, wäre der Erkenntnisgewinn lediglich gewesen, dass die Stadt es schon vorher gewusst hätte, dass sich das Vorhaben verteuert. Bodenaushub in solch einem Ausmaß habe die Stadt noch nie gemacht.

FDP/DUH wollte notfalls den Haushalt später verabschieden

Die FDP/DUH-Gruppe hatte ihre Fragen in einem Antrag formuliert und gefordert gegebenenfalls die Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 auf die nächste Ratssitzung am 24. März zu verschieben. Die Erläuterungen der Verwaltung waren für die FDP/DUH-Gruppe Maaß zufolge nachvollziehbar, sie zog den Antrag zurück. Der Rat hatte den Etat dann einstimmig beschlossen.

Das Gelände ist durch das Wetter extrem matschig gewesen. Quelle: Andreas Zimmer

In der Nähe des Strandbades wurde der Boden etwa einen Meter tief ausgehoben. Weiter hinten in Richtung Klewertweg waren es laut Verwaltung bis zu 40 Zentimeter. Das Gelände, das der Stadt gehört, ist etwa so groß ist wie vier Fußballfelder.

40 Lastwagen pro Tag bringen Boden von Hoher Bünte weg

Von etwa Mitte Januar bis fast Ende Februar ließ die Stadt am Ende der Straße Hohe Bünte in Hemmingen-Westerfeld etwa 8600 Kubikmeter Erdreich ausheben und abtransportieren – rund 40 Lastwagenladungen am Tag.

Der Blick auf das Gelände während der Arbeiten in Richtung Klewertweg. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadt muss einen, wie es im Amtsdeutsch heißt, wasserrechtlichen Ausgleich schaffen, weil durch Neubauten in Hemmingen-Westerfeld Flächen verloren gehen, die bei Hochwasser überschwemmt werden. Die neue Buswendeschleife an der KGS an der Hohen Bünte gehört zu diesen Bauprojekten und entstand schon vor einigen Jahren. Ein Neubau auf dem KGS-Gelände ist geplant. Die Arbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus an der Weetzener Landstraße laufen bereits.

Von Andreas Zimmer