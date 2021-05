Hemmingen

Zehn Straßen in Arnum, Devese, Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf sollen als Spielstraßen ausgewiesen werden. Das haben die Bündnisgrünen vorgeschlagen. Die CDU-Ratsfraktion hat das aufgegriffen und begonnen mit allen Betroffenen darüber zu diskutieren. Bei einem ersten Treffen in Hiddestorf war die Mehrheit der Teilnehmenden gegen das Ausweisen verkehrsberuhigter Bereiche.

CDU-Mitglieder diskutierten gemeinsam mit Anwohnern und Anwohnerinnen der Straßen Am Eschenacker und Am Weidenbrunnen in Hiddestorf über die Ausweisung verkehrsberuhigter Bereiche, im Volksmund auch Spielstraßen genannt. Rund 40 Anwohner nahmen an der Veranstaltung Ende vergangener Woche teil. „Wir haben Unterschriften gesammelt. Sie sind noch nicht ausgezählt, doch gefühlt waren etwa 75 Prozent gegen eine Ausweisung ihrer Straßen als verkehrsberuhigter Bereich“, sagt Jan Dingeldey. Er ist Vorsitzender des städtischen Verkehrsausschusses und CDU-Bürgermeisterkandidat.

Soll der Wiesenweg zur Spielstraße werden?

Zu den von den Grünen vorgeschlagenen zehn Straßen gehören auch die beiden Straßen in Hiddestorf. Die Grünen hatten in ihrer Reihe „Stadtgespräch“ entsprechende Wünsche aus der Anwohnerschaft vernommen. Die CDU will jetzt konkret ein Stimmungsbild aller Anwohner der betroffenen Straßen einholen. „Ich war über die doch recht deutliche Ablehnung überrascht“, sagt Dingeldey.

Hauptgrund sei offenbar, dass Autofahrer auf dem Wiesenweg nach Ansicht der Anwohner häufig sehr schnell unterwegs seien. „Das Problem ist, dass Autofahrer aus Spielstraßen niemals Vorfahrt haben“, erläutert Dingeldey. So würde auch die Rechts-vor-links-Regel entfallen. „Die Anwohnerinnen und Anwohner befürchten, dass die Autofahrer auf dem Wiesenweg dann noch schneller fahren, weil es keinen Grund mehr für eine Verlangsamung gibt.“

Für die Diskussion wurde der Spielplatz Am Eschenacker gewählt. „Dort war genug Platz. Alle trugen Masken und konnten Abstand halten“, sagt Dingeldey. Die Atmosphäre sei gut gewesen. „Wir haben gemeinsam Vor- und Nachteile abgewogen.“ Dingeldey geht davon aus, dass die Meinungen je nach Ort unterschiedlich ausfallen werden.

Verkehrsberuhigter Bereich: Nächster Termin ist in Arnum

Die CDU-Fraktion will die Befragungen nun fortsetzen. Alle Bürger und Bürgerinnen vor Ort sollen rechtzeitig mit einem Schreiben über die Termine informiert werden. Ziel solle unter anderem auch sein, über die speziellen Regeln von Spielstraßen aufzuklären, erläutert der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze. „Einige Regelungen sind bekannt, andere hingegen nicht.“ Der nächste Termin wird am Freitag, 7. Mai, in der Hannah-Arendt-Straße und der Ludwig-Windthorst-Straße, beide in Arnum, sein. Wenn alle Befragungen abgeschlossen sind, sollen die Ergebnisse im Verkehrsausschuss vorgestellt werden.

Das sind die Regeln in einer Spielstraße

Folgende Regelungen gelten für verkehrsberuhigte Bereiche:

-Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen. Kinderspiele sind überall erlaubt.

-Autofahrer müssen Schrittgeschwindigkeit fahren. Fußgänger dürfen weder gefährdet noch behindert werden.

-Außerhalb gekennzeichneter Flächen darf nicht geparkt werden.

-Innerhalb der Spielstraßen gilt die Rechts-vor-links-Regel. Wer aus einer Spielstraße kommt, hat niemals Vorfahrt.

Von Tobias Lehmann