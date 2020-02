Am Mittwoch ist Aschermittwoch: Beginnt in Hemmingen nun die „finanzielle Fastenzeit“, wie es die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Anette Wnendt nannte? Der Rat will lieber darauf verzichten. Hier steht, was die vier Fraktionen zum frisch verabschiedeten Haushalt zu sagen haben.