Hemmingen

Der neue Hemminger Rat ist jünger und politisch bunter gemischt. Am Donnerstagabend hat sich das Gremium in einer öffentlichen, etwa 90-minütigen Sitzung im KGS-Forum konstituiert. Wichtige Themen des Abends fassen wir in Fragen und Antworten zusammen.

Welche Koalitionen gibt es?

Keine. SPD und CDU hatten in der vergangenen Wahlperiode eine Koalition geführt. In der nun beginnenden Legislaturperiode wird es je nach Thema wechselnde Mehrheiten geben. Die CDU hat elf Mitglieder, gefolgt von der SPD (6), den Bündnisgrünen (5), der FDP (2) sowie den Unabhängigen Hemmingern (DUH, 1) und den Linken (1). FDP und DUH bilden eine Gruppe. Die FDP ist nach zehn Jahren Pause wieder im Rat und die Linke erstmals. Im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss, auch der kleine Rat genannt, hat die CDU mit vier Sitzen die Mehrheit, gefolgt von der SPD (2) sowie den Bündnisgrünen (1) und der FDP/DUH-Gruppe (1 für die Gruppe). Hinzu kommt der neue Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU), der in der Ratssitzung vereidigt wurde.

Welche ehrenamtlichen Bürgermeister vertreten Jan Dingeldey?

Es sind gleichberechtigt Kerstin Liebelt (SPD), Doris Linkhof (CDU) und Joachim Steinmetz (Grüne). Die Wahl war einstimmig.

Doris Linkhof, sie leitete anfangs die konstituierende Ratssitzung, vereidigt Bürgermeister Jan Dingeldey. Quelle: Andreas Zimmer

Wer führt die Fraktionen?

Es sind Ulff Konze (CDU), Kerstin Liebelt (SPD), Joachim Steinmetz (Grüne) und bei der FDP/DUH-Gruppe ist es Steven Maaß.

Wer übernimmt den Ratsvorsitz?

Der Rat wählte einstimmig Svantje von Alten-Rilinger (CDU). „Es ist mir eine große Ehre“, sagte sie. Sie wünsche sich, dass bei Beschlüssen nicht Parteiinteressen im Vordergrund stünden, sondern „das Wohl von Hemmingen“. Von Alten-Rilinger löst Kerstin Liebelt (SPD) als Ratsvorsitzende ab.

Was sagte Bürgermeister Dingeldey bei seiner ersten Rede vor dem Rat?

Er dankte den Mitglieder, dass diese ihre Ehrenämter übernommen haben. Es werde viele große Themen geben, die zu bearbeiten sind – wie das Neubaugebiet Fläche 60 in Hemmingen-Westerfeld und die digitale Stadtverwaltung. Dingeldey erinnerte sich auch an seine erste Ratssitzung 2007: „Die Aufregung legte sich dann, der Tatendrang nicht.“ Ein Zuhörer wollte in der Einwohnerfragestunde wissen, was Dingeldey in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit vorhabe. „Erst einmal viel zuhören“, sagte der Bürgermeister. Er wolle sich zunächst mit den Dingen vertraut machen. Sein Terminkalender sei voll, und er kündigte an: „Die 100 Tage reichen nicht aus, um allen gerecht zu werden.“

Was wird neu bei der Bürgerbeteiligung?

Details werden noch in einer neuen Arbeitsgemeinschaft besprochen.

Wie ist das Durchschnittsalter des Rates?

Es beträgt 46 Jahre. Das jüngste Ratsmitglied ist Aaron Oelker (CDU), 1998 geboren, das älteste Ratsmitglied ist Doris Linkhof (CDU), 1944 geboren. In ihrer Eigenschaft als Älteste leitete sie auch anfangs die konstituierende Sitzung.

Jan Dingeldey (Zweiter von links) mit seinen Stellvertretern Kerstin Liebelt (links), Joachim Steinmetz und Doris Linkhof (rechts) sowie der Ratsvorsitzenden Svantje von Alten-Rilinger. Quelle: Andreas Zimmer

Bleibt es bei den fünf Ratsausschüssen?

Ja, aber zwei bekommen einen neuen Namen: Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service heißt jetzt Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitalisierung. Aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wird der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima. Ulff Konze (CDU) erläuterte für den gesamten Rat, mit der Umbenennung solle der „gewachsenen Bedeutung“ der Themen Digitalisierung und Klima Rechnung getragen werden. Darauf hätten sich die Teilnehmer eines interfraktionellen Treffens verständigt, das Konze als „guten Start in die Ratsperiode“ bezeichnete. Die CDU hatte es angeregt.

Die FDP/DUH-Gruppe fordert, das Berechnungsverfahren nach Hare/Niemeyer für die Sitzverteilung der Ausschüsse beizubehalten. Wie wurde hier entschieden?

Mit dem alten Verfahren nach Hare/Niemeyer werden kleine Parteien bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen nicht benachteiligt – bei dem nun geltenden D’Hondt-Verfahren sehen sie sich im Hintertreffen. Für eine Beibehaltung des Status Quo wäre ein einstimmiger Beschluss im Rat notwendig gewesen, doch der kam nicht zustande. Die CDU stimmte dagegen, Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) enthielt sich. Dingeldey sagte: „Für beide Verfahren gibt es gute Gründe.“ CDU-Fraktionschef Konze erläuterte, bei dem Verfahren nach Hare/Niemeyer würde die CDU insgesamt sechs Sitze verlieren. Das würde den Wählerwillen dann nicht mehr widerspiegeln, schließlich sei sie die stärkste Fraktion im Rat. Die Grünen würden von Hare/Niemeyer profitieren, bei der SPD ändert sich nichts. FDP und DUH sind durch die Gruppenbildung in jedem Ausschuss mit Stimmrecht vertreten.

Von Andreas Zimmer