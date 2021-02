Hemmingen

Die Ratssitzung in Hemmingen am Donnerstag, 25. März, 19 Uhr, findet jetzt doch im Rathaus statt. Das teilte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff am Freitag mit. Ursprünglich hieß es, die Sitzung wäre wie bisher im KGS-Forum.

Alle Sitzungen im März hybrid und im Rathaus

Doch alle Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse im März sollen hybrid sein. Dazu braucht die Stadt die entsprechende Technik, die so nur im Ratssaal vorhanden ist. Hybrid bedeutet, dass einige Teilnehmer dort sind und andere übers Internet zugeschaltet werden. Interessierte Bürger müssen ins Rathaus kommen, es gibt aber nur 15 Zuhörerplätze. Es ist die erste hybride Ratssitzung in Hemmingen aufgrund der Corona-Pandemie.

Von Andreas Zimmer