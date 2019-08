Gelungene Premiere: Erstmals haben sich am Sonnabend Anwohner des Hemminger Grevenbleck an einen Garagenflohmarkt beteiligt. Die Möglichkeit, nicht mehr Benötigtes direkt vor der Tür zu verkaufen, kam so gut an, dass die Veranstaltung 2021 wiederholt werden und sogar noch ausgeweitet werden soll.